Valorant Champions Tour: LOCK/IN ilk gün karşılaşmaları oynandı!
Riot Games’in düzenlediği ilk partner takım turnuvası olan Valorant Champions Tour: LOCK/IN, Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde başladı. İlk gün karşılaşmaları oynanan turnuvada KOI ve NRG Esports ile DetantioN FocusMe ve Giants Gaming karşı karşıya geldi.
Valorant Champions Tour: LOCK/IN kapsamında her gün iki adet maç oynanacak. Tek maç eleme sistemi ile ilerleyecek olan turnuvanın ilk gününde KOI ve NRG Esports karşı karşıya geldi. İlk harita NRG Esports tarafından seçilen Icebox oldu. NRG Esports kendi seçtiği haritada rakibini 13-11 alt etti. İkinci harita ise KOI tarafından seçilen Haven oldu. İkinci haritada da NRG Esports üstünlüğünü koruyarak 13-9 maçı kapattı ve bir üst tura geçmeye hak kazandı. Karşılaşmanın en yüksek KDA’sı (Öldürme, ölüm ve asist oranı) +19 ile KOI’de oynayan “trexx” oldu.
13 Şubat tarihinde düzenlenen bir diğer maç ise DetantioN FocusMe ile Giants Gaming arasında oldu. 2-0 biten karşılaşmanın galibi ise Giants Gaming oldu. Bir üst tura geçmeyi başaran Giants Gaming’in oyuncusu Cloud +21 KDA ile maçın MVP (Most Valauble Player – En Değerli Oyuncu) olarak seçildi. Bir üst tura geçen NRG Esports ve Giants Gaming, 17 Şubat tarihinde karşı karşıya gelecek.
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