Valorant Champions Tour: LOCK/IN ilk gün karşılaşmaları oynandı!

Valorant Champions Tour: LOCK/IN kapsamında her gün iki adet maç oynanacak. Tek maç eleme sistemi ile ilerleyecek olan turnuvanın ilk gününde KOI ve NRG Esports karşı karşıya geldi. İlk harita NRG Esports tarafından seçilen Icebox oldu. NRG Esports kendi seçtiği haritada rakibini 13-11 alt etti. İkinci harita ise KOI tarafından seçilen Haven oldu. İkinci haritada da NRG Esports üstünlüğünü koruyarak 13-9 maçı kapattı ve bir üst tura geçmeye hak kazandı. Karşılaşmanın en yüksek KDA’sı (Öldürme, ölüm ve asist oranı) +19 ile KOI’de oynayan “trexx” oldu.