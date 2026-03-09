Vatandaşlar da sürece katılabilecek; Türkiye'nin Yapay Zeka Eylem Planı için görüş alma süreci başladı

Dünyada farklı ülkelerin yapay zeka konusunda attığı adımlar ve planlar artarken, Türkiye'nin de yapay zeka konusundaki hamleleri planlanıyor. Yeni Yapay Zeka Eylem Planı için görüş ve önerilerin alınması için süreç başlatıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tüm vatandaşlara açık olan bu süreçte, paylaşılacak fikirlerin yapay zeka anındaki çalışmalara katkı olacağını söyledi. Bu eylem planındaki hedef ise Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerini tasarlayan, üreten ve küresel ölçekte rekabet eden, güçlü altyapıya sahip öncü ülkelerden biri haline getirmek.

Görüş ve öneriler, 10 Nisan'a kadar, 'yapayzekavizyonu.sanayi.gov.tr' adresi üzerinden iletilebilecek.