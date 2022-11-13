VPN nedir? VPN ne işe yarar?
İnternete getirilebilen sansür ve yavaşlatmalar için yurttaşlar VPN kullanmayı tercih ediyor. Peki, VPN nedir, ne işe yarar?
Erişim engelleme suretiyle sansür uygulamaları çoğunlukla DNS değiştirme yöntemiyle veya VPN gibi diğer yöntemlerle internet kullanıcıları tarafından aşılıyor.
VPN NEDİR?
Kısacası Virtual Private Network (VPN), İnternet ya da başka bir açık ağ üzerinden özel bir ağa bağlanmayı sağlayan bir bağlantı çeşididir. VPN traffic’in esas amacı İnternet sansürünü çözümlemektir.
VPN NE İŞE YARAR?
VPN istemcisi, İnternet üzerinden bağlantı kurmak istediği kaynakla sanal bir noktadan-noktaya (point-to-point) bağlantı kurar, kaynak ya da uzaktan erişime geçmek istediği sunucu kimlik bilgilerini kontrol eder ve doğrulama sonrasında VPN istemcisiyle uzaktan erişime geçtiği sunucu arasında veri akışı gerçekleşir.
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