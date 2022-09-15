Walmart, kıyafetleri sanal ortamda deneme uygulaması getiriyor
Walmart, müşterilerine internetten alışveriş ortamında kıyafetleri sanal deneme imkanı sunacak.
Walmart, müşterilerini alışverişe teşvik etmek için yeni bir uygulamayla geldi. Bu haftadan itibaren Walmart müşterileri, bir kıyafetin kendi bedenlerinde nasıl görüneceğini görmek için sanal deneme aracı kullanabilecek. Sözkonusu yenilik, şirketin sanal deneme odası girişimi Zeekit'i satın almasının ardından internet sitesine eklediği son özellik oldu.
Perakendeci, müşterilerin vücut tipi, cilt tonu ve saç rengi bakımından kendilerine benzeyen bir model seçmelerine olanak tanıyan aracın ilk denemelerini mart ayında başlattı. Amazon da dahil olmak üzere diğer perakendeciler de alışveriş yapanların bir ayakkabının ayaklarında nasıl görüneceğini görmelerini sağlamak için artırılmış gerçeklik kullanan bir araç kullanarak sanal denemeler yaptı.
'KENDİ MODELİN OL'
CNBC'nin haberine göre Walmart'ın yeni özelliği olan "Kendi Modelin Ol", daha doğru topografik haritalar geliştirmek için kullanılan algoritmaları ve yapay zeka teknolojisini kullanıyor. Alışveriş yapanlar bu özelliği kullanarak Walmart'ın özel markalarına ait 270 binden fazla ürünü ve Champion, Levi's gibi ulusal markaların ürünlerini sanal olarak deneyebilecek.
Müşteriler kendi resimlerini ya da kendilerine benzeyen bir modeli kullanarak, bir mağazaya adım atmadan kumaşın vücudu nasıl örttüğüne, bir rengin nasıl göründüğüne veya bir kolun veya etek ucunun nereye denk geldiğine dair daha gerçekçi bir fikir edinebilecek.
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