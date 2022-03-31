WhatApp duyurdu: Yeni özellikler geliyor
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yakın zamanda sesli mesajlar için devreye alınacak yeni özelliklerini duyurdu.
Anlık iletişim uygulaması WhatsApp, sesli mesajlarla ilgili bir dizi yeniliği devreye alıyor. Konuyla ilgili olarak Meta (Facebook) çatısı altındaki WhatsApp’tan yapılan duyuruda, 2013 yılında kullanıma açılan sesli mesajlaşma ile şu anda her gün ortalama 7 milyar sesli mesaj gönderildiği belirtildi.
Sesli mesajların sohbetleri daha hızlı hale getirdiğini belirten WhatsApp, bu alanda önümüzdeki haftalarda sunulacak yeni özelliklerini de duyurdu.
İŞTE SESLİ MESAJLAR İÇİN YENİLİKLER
Haber Global'in aktardığına göre, WhatsApp sesli mesajlara gelecek yeni özelliklerden bazıları şunlar:
- Sohbet Dışı Oynatma: Çoklu görevleri yerine getirebilmeniz veya diğer mesajları okuyup yanıtlayabilmeniz için sohbet dışında bir sesli mesaj dinleyin.
- Kaydı Duraklat/Kayda Devam Et: Sesli mesaj kaydederken, kesintiye uğradığınızda veya düşüncelerinizi toplamanız gerektiğinde, artık kaydı duraklatabilir ve hazır olduğunuzda devam edebilirsiniz.
- Dalga Biçimi Görselleştirme: Kaydı takip etmeye yardımcı olmak için sesli mesajda sesin görsel bir temsilini gösterir.
- Taslak Önizleme: Sesli mesajlarınızı göndermeden önce dinleyin.
- Oynatmayı Hatırla: Bir sesli mesajı dinlerken duraklatırsanız, sohbete döndüğünüzde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
- İletilen Mesajlarda Hızlı Oynatma: Hem normal hem de iletilen mesajları daha hızlı dinlemek için sesli mesajları 1.5 kat veya 2 kat hızda oynatın.
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