WhatsApp, 'Instagram' olacak: Mesajlara tepki verme özelliği yolda

22 Mart 2022 Salı, 16:41

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Telegram'dan esinlenerek kullanıcıların mesajlara emojilerle tepkiler verebilmesini sağlayan bir özelliği hayata geçirmeye hazırlanıyor.

WebTekno'da yer alan habere göre; son olarak bu özellik, WhatsApp'ın 2.22.8.3 kodlu Android beta sürümünde ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar, an itibarıyla mesajlara emojilerle tepki verebiliyorlar.

WABetaInfo tarafından paylaşılan bir görüntü, kullanıcıya 6 farklı tepki emojisinin sunulacağını gözler önüne seriyor. Bu emojiler; beğeni, kırmızı kalp, gülmek, şaşırmak, üzülmek ve teşekkür olarak karşımıza çıktı. Özellik kullanılabilir olduğunda, bu emojileri bir mesajın altına tepki olarak bırakabileceksiniz.

Görsel: WebTekno

HENÜZ TÜM KULLANICILARA AÇIK DEĞİL

Edinilen bilgilere göre WhatsApp'ın 2.22.8.3 kodlu Android beta sürümünde yer alan emoji ile tepki verme özelliği tüm kullanıcılara açık değil. Bu da özelliğin hala test aşamasında olduğu anlamına geliyor. Platform yetkilileri, yaklaşmakta olan emoji ile tepki özelliğinin ne zaman kullanılabilir olacağına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

WhatsApp'ın emoji ile tepki özelliğinin Android ekosistemine de ulaşmış olması pek şaşırtıcı değil. Çünkü bu özellik, geçen haftalarda WhatsApp'ın iOS beta sürümü ile WhatsApp'ın masaüstü beta sürümünde de test amacıyla kullanıma sunuldu.

Eğer çalışmalar bir an önce tamamlanabilirse, WhatsApp'ın emoji ile tepki özelliğini çok yakın bir gelecekte kullanılmaya başlayabilir.