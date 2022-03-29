WhatsApp'tan son uyarı geldi: İşte kullanamayacak telefonlar
Buna göre artık WhatsApp'ı desteklemeyecek telefonlar şunlar:
LG
LG Optimus F7, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, Optimus L5 II Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus Prime F6, LG Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus Prime F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II ve Optimus F3Q
Motorola
Motorola Droid Razr
Xiaomi
Xiaomi HongMi, Mi2a, Mi2s, Redmi Not 4G ve HongMi 1s
Huawei
Huawei Ascend D, Quad XL, Ascend D1, Quad XL ve Ascend P1 S
Samsung
Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2 ve Galaxy Core
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