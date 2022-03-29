WhatsApp'tan son uyarı geldi: İşte kullanamayacak telefonlar

Haber Global'de yer alan habere göre, WhatsApp uygulaması sık sık güncelleniyor ve uygulamaya yeni özellikler katılıyor. Bu nedenle bir süre sonra WhatsApp yeni özelliklerini desteklemeyen bazı eski telefonları ve eski işletim sistemi kullanan cihazlara artık destek veremeyeceğini açıklıyor.

