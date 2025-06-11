WhatsApp'a uzun mesajları yapay zeka ile özetleme geliyor

WhatsApp'ta uzun mesajları okumakta zorlananlar için yeni bir yapay zeka destekli özellik test ediliyor. Bu özellik sayesinde biriken uzun mesajların takip edilmesi mümkün hale geliyor. Özelliğin grup ya da tekil konuşmalarda çalışması planlanıyor. WABetaInfo tarafından beta sürümünde keşfedilen özellik, Mesaj Özetleme olarak adlandırılıyor.

Uygulamada özel işleme adı verilen bir güvenlik katmanı sayesinde birikmiş ve okunmamış mesajların tek bir özetle okunabilirliği sağlanıyor.

Özetleme işleminin gizlilik tarafı da düşünülmüş. Bu kapsamda kullanıcı verileri cihazlarda işlenecek ve özetleme sırasında mesaj içerikleri buluta aktarılmayacak. Bu da Meta'ya ya da WhatsApp'a veri işlenmeden mesajların özetlenecek olduğu anlamına geliyor.

Öte yandan gelişmiş sohbet gizliliği olan sohbetlerde bu özellik aktif olmayacak.

Test aşamasında olan özelliğin ne zaman kullanıcılara açılacağı bilinmiyor.