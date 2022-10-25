WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'tan mesaj gönderilemiyor...
Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor.Sorununun önce WhatsApp gruplarında yaşandığı belirtilirken sonrasında uygulamaya erişimin tamamen sağlanamadığı görüldü.
Sosyal medyada da ''WhatsApp çöktü mü'' soruları ile ilgili mesajlar yayınlanıyor.
Sorunun sadece telefon uygulamasında değil masaüstü uygulaması ve internet kullanımında da yaşandığı belirtiliyor.
WhatsApp'taki yaşanan sorunun ise kaynağı henüz bilinmiyor. Saat 10:00'da yaşanmaya başlanan erişim sorunu hala devam ediyor.
WhatsApp'a girmek isteyen kullanıcılar 'Tekrar deneniyor...' hatası ile karşılaşıyor.
KESİNTİ DÜNYA GENELİNDE
Dünya genelinde yüz binlerce kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü. Uygulama içerisinde grup mesajlaşmalarıyla başlayan kesinti, daha sonra kişiler arası mesajlaşmalarda da görüldü.
Dünya genelinde çevrimiçi kesintileri izleyen Downdetector, Whatsapp'ta iletişim kesintisi sorununun sabah saatlerinde başladığını ve kesinti yaşayan kullanıcı sayısındaki hızlı artışın devam ettiğini açıkladı.
Downdetector, "Dünyanın genelinden gelen raporlar, 30 bin kullanıcı ile başladı ve hızla artıyor" dedi.
META'DAN AÇIKLAMA
WhatsApp uygulamasının üst kuruluşu Meta, kesintinin farkında olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Meta şirket sözcüsü, "Şu anda mesaj göndermekte sorunlar yaşadığının farkındayız. WhatsApp'ı mümkün olduğunca çabuk, herkes için geri yüklemeye çalışıyoruz" dedi.
Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Krallık, Katar, Hindistan ve Pakistan'da da WhatsApp'ın çöktüğü bildirildi.
BAKANLIKTAN WHATSAPP AÇIKLAMASI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, WhatsApp'da yaşanan sorun ile ilgili açıklama yaptı.
Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 'Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir' dedi.
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