WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'tan mesaj gönderilemiyor...

BAKANLIKTAN WHATSAPP AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, WhatsApp'da yaşanan sorun ile ilgili açıklama yaptı.

Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 'Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir' dedi.