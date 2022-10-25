WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'tan mesaj gönderilemiyor...

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2022 Salı, 10:18
<p>Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor.Sorununun önce WhatsApp gruplarında yaşandığı belirtilirken sonrasında uygulamaya erişimin tamamen sağlanamadığı görüldü.</p>

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor.Sorununun önce WhatsApp gruplarında yaşandığı belirtilirken sonrasında uygulamaya erişimin tamamen sağlanamadığı görüldü.

<p>Sosyal medyada da ''WhatsApp çöktü mü'' soruları ile ilgili mesajlar yayınlanıyor. </p>

Sosyal medyada da ''WhatsApp çöktü mü'' soruları ile ilgili mesajlar yayınlanıyor. 

<p>Sorunun sadece telefon uygulamasında değil masaüstü uygulaması ve internet kullanımında da yaşandığı belirtiliyor.</p>

Sorunun sadece telefon uygulamasında değil masaüstü uygulaması ve internet kullanımında da yaşandığı belirtiliyor.

<p>WhatsApp'taki yaşanan sorunun ise kaynağı henüz bilinmiyor. Saat 10:00'da yaşanmaya başlanan erişim sorunu hala devam ediyor.</p>

WhatsApp'taki yaşanan sorunun ise kaynağı henüz bilinmiyor. Saat 10:00'da yaşanmaya başlanan erişim sorunu hala devam ediyor.

<p>WhatsApp'a girmek isteyen kullanıcılar 'Tekrar deneniyor...' hatası ile karşılaşıyor.</p>

WhatsApp'a girmek isteyen kullanıcılar 'Tekrar deneniyor...' hatası ile karşılaşıyor.

<p><strong>KESİNTİ DÜNYA GENELİNDE</strong></p> <p>Dünya genelinde yüz binlerce kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü. Uygulama içerisinde grup mesajlaşmalarıyla başlayan kesinti, daha sonra kişiler arası mesajlaşmalarda da görüldü. </p>

KESİNTİ DÜNYA GENELİNDE

Dünya genelinde yüz binlerce kullanıcısı olan mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü. Uygulama içerisinde grup mesajlaşmalarıyla başlayan kesinti, daha sonra kişiler arası mesajlaşmalarda da görüldü. 

<p>Dünya genelinde çevrimiçi kesintileri izleyen Downdetector, Whatsapp'ta iletişim kesintisi sorununun sabah saatlerinde başladığını ve kesinti yaşayan kullanıcı sayısındaki hızlı artışın devam ettiğini açıkladı. </p>

Dünya genelinde çevrimiçi kesintileri izleyen Downdetector, Whatsapp'ta iletişim kesintisi sorununun sabah saatlerinde başladığını ve kesinti yaşayan kullanıcı sayısındaki hızlı artışın devam ettiğini açıkladı. 

<p>Downdetector, "Dünyanın genelinden gelen raporlar, 30 bin kullanıcı ile başladı ve hızla artıyor" dedi.</p>

Downdetector, "Dünyanın genelinden gelen raporlar, 30 bin kullanıcı ile başladı ve hızla artıyor" dedi.

<p><strong>META'DAN AÇIKLAMA</strong></p> <p>WhatsApp uygulamasının üst kuruluşu Meta, kesintinin farkında olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı.</p>

META'DAN AÇIKLAMA

WhatsApp uygulamasının üst kuruluşu Meta, kesintinin farkında olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

<p>Meta şirket sözcüsü, <strong>"Şu anda mesaj göndermekte sorunlar yaşadığının farkındayız. WhatsApp'ı mümkün olduğunca çabuk, herkes için geri yüklemeye çalışıyoruz"</strong> dedi.</p>

Meta şirket sözcüsü, "Şu anda mesaj göndermekte sorunlar yaşadığının farkındayız. WhatsApp'ı mümkün olduğunca çabuk, herkes için geri yüklemeye çalışıyoruz" dedi.

<p>Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Krallık, Katar, Hindistan ve Pakistan'da da WhatsApp'ın çöktüğü bildirildi.</p>

Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Krallık, Katar, Hindistan ve Pakistan'da da WhatsApp'ın çöktüğü bildirildi.

<p><strong>BAKANLIKTAN WHATSAPP AÇIKLAMASI</strong></p> <p>Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, WhatsApp'da yaşanan sorun ile ilgili açıklama yaptı.</p> <p>Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; '<strong>Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir'</strong> dedi.</p>

BAKANLIKTAN WHATSAPP AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, WhatsApp'da yaşanan sorun ile ilgili açıklama yaptı.

Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 'Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir' dedi.

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