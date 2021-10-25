WhatsApp duyurdu: Durum güncellemesinde yeni özellik
Popüler mesajlaşma ve sesli sohbet uygulaması WhatsApp, beta sürümünde yeni bir özelliği test ediyor.
WhatsApp, durum güncelleme özelliğine yeni bir güncelleme getiriyor.
WABetaInfo'un yaptığı araştırma, uygulamanın 2.21.22.6 beta sürümünde durum güncellemesini anında silmeyi sağlayan yeni özelliğin test aşamasında olduğunu ortaya çıkardı.
Dünya genelinde birçok kullanıcısı olan uygulamada, söz konusu özelliğin durum güncellemelerini tek dokunuşlar ortadan kaldırabileceği belirtiliyor.
Yeni özelliğin beta aşamasını başarıyla geçmesi durumunda tüm sürümlerde aktif hale getirileceği bildirildi.
-Sputnik
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- Baldız fetvasına yurttaşlardan sert tepki
- TÜGVA yemini: Biz Adalar'dayız, Başkomutanımız Erdoğan
- Bir parti daha ittifak tercihini açıkladı
- Milyoner'e katılan akademisyen ikinci soruda elendi
- Ünlü ekonomist dolardaki asıl tehlikeyi açıkladı
- Abdullah Gül sessizliğini bozdu!
- Büyükelçiliklerden '41. madde' açıklaması
- Kamu bankalarından kredi kararı
- Alman medyasından Erdoğan çıkışı
- MEB'den yeni uygulama