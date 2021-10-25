WhatsApp duyurdu: Durum güncellemesinde yeni özellik

Popüler mesajlaşma ve sesli sohbet uygulaması WhatsApp, beta sürümünde yeni bir özelliği test ediyor.

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2021 Pazartesi, 16:01
WhatsApp duyurdu: Durum güncellemesinde yeni özellik
Abone Ol google-news

WhatsApp, durum güncelleme özelliğine yeni bir güncelleme getiriyor.

WABetaInfo'un yaptığı araştırma, uygulamanın 2.21.22.6 beta sürümünde durum güncellemesini anında silmeyi sağlayan yeni özelliğin test aşamasında olduğunu ortaya çıkardı.

Dünya genelinde birçok kullanıcısı olan uygulamada, söz konusu özelliğin durum güncellemelerini tek dokunuşlar ortadan kaldırabileceği belirtiliyor.

Yeni özelliğin beta aşamasını başarıyla geçmesi durumunda tüm sürümlerde aktif hale getirileceği bildirildi.

-Sputnik


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler