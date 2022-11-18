WhatsApp grup sohbetlerine yeni özellik geliyor!

18 Kasım 2022 Cuma, 14:21

WhatsApp ile ilgili en yeni özellikleri duyuran WABetaInfo, WhatsApp'ın bu günlerde "grup sohbetlerine profil fotoğrafı eklemeyi" denediğini ve bu özelliğin çok yakında telefonlarınıza gelebileceğini duyurdu.

WhatsApp'ın, bu özelliği bir süredir iPhone kullanıcıları için iOS'ta test ettiği, ancak şimdi de masaüstü beta sürümünde kullanıma sunduğu belirtildi.

BÜYÜK GRUPLAR İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK

WABetaInfo tarafından yapılan açıklamada, "Grup üyeleri, gruplarına mesaj atarken profil fotoğrafları görünecek. Grup üyesinin profil resmi yoksa veya gizlilik ayarları nedeniyle görünmüyorsa, varsayılan profil simgesi görünecek" ifadelerine yer verdi.

Ancak ne yazık ki bu yeni özelliğin tam olarak ne zaman genel kullanıma sunulacağı henüz belli değil, fakat geldiğinde, özellikle büyük gruplarda kullanıcıları birbirinden ayırmayı kolaylaştıracak.

100 İLE BAŞLADI 1000'İ AŞTI

WhatsApp grup büyüklükleri başlangıçta 100 kişiyle sınırlıyken, 2016'da 256 kişi olarak değiştirildi. Ardından bu yılın başlarında WhatsApp bu sayıyı 512'ye kadar yükseltti.

Şimdi WhatsApp, 1024 katılımcıya kadar çıkabilecek maksimum üye sayısını test ediyor. Dolayısıyla profil fotoğrafları, grup sohbetlerini biraz daha kolay hale getirmeye yardımcı olacak.

WHATSAPP BETA NASIL İNDİRİLİR?

En yeni WhatsApp özelliklerini ilk deneyenlerden biri olmak için uygulamanın beta sürümünü indirmeniz gerekiyor.

WhatsApp Beta sürümünü akıllı telefonunuza indirmek için Android cihazınızda Google Play'e girmeniz ve WhatsApp'ı aratmanız yeterli.

Ardından sayfayı, "Become a Beta Tester" [Beta Testçisi Olun] seçeneğini görene dek aşağı kaydırın.

Devamında "I'm In" [Varım] düğmesine dokunun ve onay için "Join" [Katıl] düğmesine tıklayın.

Şimdi tek yapmanız gereken uygulamanın beta sürümünün güncellenmesini beklemek.

iPhone için ise WhatsApp beta sürümüne katılmak, "sınırlı bir kapasiteye sahip olduğu için" biraz daha zor ve karmaşık.