Yayınlanma: 20.09.2023 - 12:02

Güncelleme: 20.09.2023 - 12:25

WhatsApp'ın kanallar özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu. Birçok kişi tarafından kullanılan mesajlaşma uygulamasının yeni özelliği birçok yurttaş tarafından merak ediliyor.

Peki WhatsApp kanallar özelliği nedir? WhatsApp kanallar özelliği nasıl açılır? WhatsApp kanallar özelliği nasıl kullanılır? WhatsApp'ta kanallar nasıl bulunur? WhatsApp kanallar ne işe yarar?

WHATSAPP KANALLAR ÖZELLİĞİ NEDİR?

WhatsApp'ın yeni kanallar özelliği aslında kurum ve kuruluşların daha kolay bir şekilde kullanıcılarına ulaşmasına imkan sağlamak için yapılmıştır. Kurum ve kuruluşlar WhatsApp'ta aynı Telegram'da olduğu gibi bir kanal oluşturabiliyor. Buraya katılan kullanıcılar ise takip ettikleri kurum ve kuruluşlardan hızlı bir şekilde bilgi alabiliyor. Kanallar özelliği haber kurumlarının okuyucularına erişim için işlerini kolaylaştıracaktır.

WHATSAPP KANALLAR ÖZELLİĞİ NASIL AÇILIR?

WhatsApp'ta kanallar özelliğini açmak için ilk önce WhatsApp Web'e giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra buradan 'Kanallar' sekmesine tıklayın ve 'Kanal Oluştur' seçeneğini seçin. Bu aşamadan sonra yönergeleri takip ederek 'Devam' seçeneğine tıklayın. Kanal isminizi belirledikten sonra simge ve açıklama ekleyerek kanalınızı açabilirsiniz. En son 'Kanal Oluştur' sekmesine tıkladığınızda kanalınız açılmış olacaktır.

WHATSAPP KANALLAR ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

WhatsApp'ın kanallar özelliğinde kurum ve kuruluşlar kullanıcılarına içerik paylaşabiliyor. Aynı zamanda kullanıcılar da ifadeler ile içeriğe yanıt verebiliyor. WhatsApp kanallardan şu içerikler paylaşılabiliyor:

Metinler

Görseller

Çıkartmalar

Bağlantılar

Videolar

WHATSAPP KANALLAR NASIL BULUNUR?

WhatsApp'ta takip etmek istediğiniz kanalları bulmak için birçok yol bulunuyor. İlk olarak size özel olarak sunulmuş olan kanallara bakabilirsiniz. Bu kanallar sizin tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza göre öneriliyor. Ayrıca kanal yöneticilerinin 'Kanal davet bağlantıları' sayesinde de girmek istediğiniz kanala da giriş yapabilirsiniz.

Bu kanalları görmek için güncellemeler sekmesine tıklayın. Daha sonra '+' işaretine tıklayın ve 'Kanal Bul' seçeneğini sein. Bu seçeneği seçtikten sonra karşınıza listelenen kanallar çıkacaktır. Ayrıca kanalların yanında bulunan 'Yeşil onay işareti' Whatsapp tarafından güvenilir olarak doğrulanmış olanları gösterir.