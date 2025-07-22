WhatsApp uygulamasında eski sürüme geri dönülecek

WhatsApp için farklı platformlarda farklı sürümler mevcut. Yeni ortaya çıktığı kadarıyla Windows için WhatsApp uygulamasında web sürümüne geri dönülücek.

Bu ne anlama geliyor? Windows uygulamasının ayrı olarak değil de internet tarayıcısı gibi çalışacak bir yapıya ulaşacağı anlamına geliyor. Meta'nın en son beta sürümlerinde fark edildiği kadarıyla, Windows için özel olarak geliştirilen WhatsApp uygulamasını bırakıp onun yerine internet tabanlı bir sürüme geçebilir.

WhatsApp'ın bu şekilde değiştirilecek olması kullanıcıların deneyimini de değiştirecek. Bu şekilde kullanıcılara gelecek bildirimlerin değişecek olması başta olmak üzere daha fazla RAM tüketimi olacak, performans düşecek ve ayarlar menüsü de daha basit bir hal alacak.