WhatsApp, yeni bir özelliği test ediyor

13 Ekim 2021 Çarşamba, 11:01

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz hafta Facebook’un ve sahip olduğu platformların saatler süren çöküşünün ardından birçok kişi Telegram‘a katılmıştı. İki mesajlaşma uygulaması arasındaki rekabet böylece yeniden başladı.

WhatsApp’ın yeni özellikler üzerinde çalıştığı haberleri gelmeye devam ederken, son olarak bugün platform, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme yayımladı.

WHATSAPP, YEDEKLEME ÖZELLİĞİNİ GELİŞTİRİYOR

Google Play Beta Programında yayımlanan yeni güncelleme ile WhatsApp, sürümünü 2.21.21.7’ye çıkardı. Bu güncelleme ile yedekleme özelliği geliştiriliyor.

WhatsApp, 2.21.21.5 beta güncellemesi ile uçtan uca şifreli yedeklemeleri aktif hale getirmişti. Son olarak bugün, 2.21.21.7 beta sürümünü yayımlayarak daha fazla beta test kullanıcısı için şifreli yedekleme imkanı sunuyor. Ayrıca platform, kullanıcıların yedekleme boyutunu yönetebileceği yeni bir bölüm üzerinde çalışıyor.

Yedekleme boyutu özelliği sayesinde kullanıcılar bir sonraki yedeklemeye dahil edilecek belirli medyaları hariç tutabilir. Geliştirme aşamasında ve gelecekteki bir güncellemede piyasaya çıkacak olan güncellemenin çıkış tarihini ise henüz bilmiyor.

WHATSAPP YEDEKLEMELERİ NASIL DEPOLANACAK?

Bununla birlikte, ShiftDelete’te yer alan habere göre, WhatsApp’ın bu özelliği geliştirmesinin farklı bir nedeni olabilir. Çünkü WhatsApp yedeklemeleri, mesajlaşma platformu ile Google arasındaki anlaşma nedeniyle Google Drive depolama kotasına dahil değil. Ancak Google, WhatsApp’ın yedeklemeleri için sınırsız depolama sunmayı bırakıp sınırlı bir plana (kullanıcı başına 2000 MB) geçiş yapacak.

Bu yeni plan henüz açıklanmadı. Ancak WhatsApp yedeklerini Google Drive’da depolamanın yeni yolu bu olacak gibi görünüyor.