WhatsApp'ın sohbetleri daha güvenli hale getirecek özelliği

Yayınlanma: 16.05.2023 - 12:48

Güncelleme: 16.05.2023 - 12:48

WhatsApp dünyanın en çok tartışılan uygulamalarından biri olsa da aynı zamanda aktif bir şekilde de kullanılıyor. Talep edilen özellikleri kısa sürede getirmesiyle bilinen WhatsApp, Sohbet Kilidi özelliğini duyurdu. Bu özellik gizlemek ya da kilitlemek istediğiniz sohbetleriniz için şifreleme sistemi getiriyor.

YENİ ÖZELLİK BİRKAÇ AY İÇİNDE SUNULACAK

Bu özellik şifreleme yapılan uygulamalara benziyor ancak temelde tek tek sohbetleri de kilitleyebiliyorsunuz.

Mesajlarının gizli kalmasını isteyenlerin beğeneceği özellik için WhatsApp Blog'dan da açıklama geldi:

"Bugün, en samimi sohbetlerinizin gizliliğini korumak için fazladan bir güvenlik katmanı eklemenize olanak tanıyan Sohbet Kilidi adını verdiğimiz yeni bir özelliği kullanımınıza sunmanın heyecanını yaşıyoruz.

Bir sohbeti kilitlemek, bu yazışmayı gelen kutusundan çıkarır ve yalnızca cihazınızın parolasıyla veya parmak izi gibi biyometrik bilgilerle erişilebilen, kendine özel bir klasörün içine yerleştirir. Ayrıca bu sohbetin içeriğini bildirimlerde de otomatik olarak gizler.

Bu özelliğin, bazen telefonlarını ailelerinden biriyle paylaşması gereken kişiler veya telefonunuz başka birisinin elindeyken çok özel bir mesajın geldiği zamanlar için son derece kullanışlı olacağını düşünüyoruz. Bir sohbeti kilitlemek istediğinizde, bire bir sohbetin veya grubun adına dokunup kilitleme seçeneğini açmanız yeterli olacak. Bu sohbetlerin kilidini açmak istediğinizde ise gelen kutunuzu yavaşça aşağı çekin ve telefon parolanızı veya biyometrik bilginizi girin.

Önümüzdeki birkaç ay boyunca ikincil cihazlar için kilitleme ve sohbetlerinize özel parola oluşturarak telefon şifrenizden farklı bir şifre kullanma gibi yeni özellikler ekleyerek Sohbet Kilidi'ni geliştirmeye devam edeceğiz."