WhatsApp'tan beklenen özellik kullanıma açılıyor

07 Ekim 2022 Cuma, 10:47

WhatsApp grupları için beta testinde olan ve bir süredir kullanıcıların beklediği 'gruplardan sessizce ayrılma' özelliği kullanıma açıldı. Bazı kullanıcılara sunulan özellik yakında diğer WhatsApp kullanıcıları için de sunulacak.

WHATSAPP'IN BU ÖZELLİĞİ NASIL OLACAK?

Bir kullanıcı gruptan ayrıldığında bu bilgi bütün grup üyeleri yerine yalnızca grup yöneticisine gidecek. WhatsApp'ın gizlilik odaklı tek özelliği bu değil zira “Daha Fazla Gizlilik, Daha Fazla Koruma ve Daha Fazla Kontrol Sağlayan Yeni Özellikler” odağında adımlar atmış ve yenilikleri beraberinde getirmişti.

Platformun bir diğer dikkat çeken adımı ise bir kez görüntülenen medya içeriklerinde ekran görüntüsü almanın imkansız hale getirilecek olmasıydı.