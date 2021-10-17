WhatsApp’tan yeni özellik yolda: Devre dışı bırakılabilecek

WhatsApp birkaç aydır mesajlara emojilerle tepki verme özellikleri üzerinde çalışıyor.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2021 Pazar, 15:58
WhatsApp’tan yeni özellik yolda: Devre dışı bırakılabilecek
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WhatsApp’ın üstünde çalıştığı yeni özellik kullanıcılara sunulmaya hazırlanıyor. Mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta mesajlara emojilerle tepki verme özelliği geliyor. WhatsApp’ın yeni sürümünde yer alacak emojilerle tepki verme özelliği ile kullanıcılar, gelen mesaj ya da grup bildirimlere üstüne yerleştirilmiş emojilerle tepki verebilecek.

Öte yandan bu tepkiler anonim olmayacak. Yani karşı taraftaki kullanıcı tepkinin kimden geldiğini görebilecek. Öte Yandan bu tepkiler bildirim olarak gönderilebilecek. Kullanıcı emojileri bildirim olarak alıp almamayı kendi seçebilecek.

WhatsApp’ın yeni sürümünde yer alması beklenen söz konusu özellik, Facebook Messenger ve Instagram uygulamalarında halihazırda kullanılıyor.

Test aşamasında olan özellik onaylanırsa WhatsApp’ın yeni sürümüyle herkesin kullanımına açılacak. Yeni sürümde bu özellik yer alırsa varsayılan olarak aktif olacak, istenirse sonra da “Ayarlar” altındaki tepki bildirimleri bölümünden devre dışı bırakılabilecek.

Kaynak: HaberGlobal


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