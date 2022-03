Windows 1.0 sisteminde yer alan Easter egg 37 yıl sonra ilk defa keşfedildi

Bilgisayar programlarında ya da oyunlarda gizlenen çeşitli özellikler için kullanılan Easter Egg, genellikle programcıların kendilerini tanıtmak için yaptıkları eğlendirici içeriklerden oluşuyor.

Shift Delete'nin haberine göre, Lucas Brooks isimli kullanıcı tarafından deşifre edilen Windows 1.0 Easter egg, Valve CEO’su olarak tanınan Gabe Newell’ı içeriyor.

37 yıl önceki işletim sistemine gizlenmiş Easter egg, Windows 1.0 için çalışan ekip üyelerinin listesini içeriyor. Listede Bill Gates’e ek olarak Jeff Pack, John Pollock, Walt Moore ve Gabe Newell gibi isimler yer alıyor.

Easter egg’in keşfedilmesinin neden 37 yıl kadar sürdüğü konusu belirsiz olsa da, Lucas Brooks çok iyi saklanmış olduğunu söyledi. Aslında Windows, kullanıcıyı bu sırrı keşfetti için tebrik eden küçük bir 'Tebrikler!' kutucuğuna da sahip.

Gabe Newell oyun dünyasında yakından tanınan bir isim olsa da, kariyerinin başlarında Microsoft’ta boy gösterdi. Newell, Windows’un en eski sürümlerinden bazılarında mühendislik yaptı ve hala Microsoft ile olan bağlarını korumaya hala devam ediyor.

Microsoft’a 1983 yılında dahil olan Newell, Windows 1.0’ın piyasaya çıkmasından iki yıl önce geliştirme ekibine katılmıştı. Ancak sadece iki yıllık bir deneyim bile Easter egg’e dahil edilmesi için yeterli oldu. Gabe Newell 1996 yılında kendi şirketi Valve’ı kurmak için Microsoft’tan ayrıldı.

Which version of @Windows is the first to include Easter eggs? Windows 3.0? Nope. What if I tell you there is an Easter egg in Windows 1.0 RTM? This is what I have recently discovered: pic.twitter.com/dbfcv4r7jj