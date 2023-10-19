Windows 10'da dosyalara programsız nasıl şifre koyulur?

Yayınlanma: 19.10.2023 - 13:56

Güncelleme: 19.10.2023 - 13:56

Windows 10 işletim sistemine sahip cihazlarda dosyalara parola koymanın bir yöntemi bulunmuyor. Ancak bu, verilerinizi güvende tutamayacağınız anlamına gelmiyor. Windows 10 hesabınızın zaten bir parola ile korunuyor.

Ancak, kişisel fotoğraflarınız, banka bilgileriniz ve diğer güvenlikle korumanız gereken belgeleriniz varsa, bu verilerinizi korumak için sanal sabit disk ve BitLocker kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Bu yöntem, Windows 10'un yerleşik şifreleme özelliklerini kullanarak veya üçüncü taraf yazılımlara veya karmaşık komut dosyalarına ihtiyaç duymadan kolayca uygulanabilir.

WİNDOWS 10'DA KLASÖRLERE NASIL PAROLA KOYULUR?

Windows 10, bir klasörü doğrudan parola ile koruma seçeneği sunmazken, BitLocker şifrelemesi ve sanal sabit disk oluşturarak aynı parola koruma deneyimini taklit edebilirsiniz.

Sanal Sabit Disk Oluşturma

Windows 10'da bir sanal sabit disk oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Başlat menüsünü açın. "Disk Yönetimi"ni arayın ve uygulamayı açmak için en üstteki sonuca tıklayın. Eylem menüsüne tıklayın. "VHD Oluştur" seçeneğine tıklayın. Sanal diski depolamak için bir konum seçmek için "Gözat" düğmesine tıklayın. Sürücü için bir ad belirleyin, örneğin "kasa_kilit". "Sanal Sabit Disk Boyutu" bölümünde, depolama alanının miktarını belirtin (örneğin, 8 GB), ancak içerik miktarına bağlı olarak istediğiniz bir miktarı kullanabilirsiniz. (İsteğe bağlı) "Sanal Sabit Disk Biçimi" bölümünde "VHDX" seçeneğini belirleyin. Dosyaları ekledikçe depolama alanının genişlemesini sağlamak için "Dinamik Olarak Genişleyen" seçeneğini belirtin. "Tamam" düğmesine tıklayın. "Disk x" üzerine sağ tıklayın ve "Diski Başlat" seçeneğini seçin. Yeni "Disk x" sürücüsünü kontrol edin. "MBR (Ana Önyükleme Kaydı)" seçeneğini belirleyin. "Tamam" düğmesine tıklayın. "Ayrılmamış Alan" üzerine sağ tıklayın ve "Yeni Basit Birim" seçeneğini seçin. İleri düğmesine tıklayın. Birim boyutu için varsayılan ayarları kullanın. İleri düğmesine tıklayın. Yeni sürücü için bir harf atamak için "Aşağıdaki sürücü harfini ata" açılır menüsünü kullanın. İleri düğmesine tıklayın. "Dosya Sistemi" açılır menüsünü kullanın ve "NTFS" seçeneğini belirtin. "Tahsis Birimi Boyutu" açılır menüsünü kullanın ve "Varsayılan" seçeneğini belirtin. "Değer Etiketi" alanına sürücü için açıklayıcı bir ad yazın, örneğin "kasa_kilit". "Hızlı Biçimlendirme Gerçekleştir" seçeneğini işaretleyin. Gerekmediği sürece "Dosya ve Klasör Sıkıştırmayı Etkinleştir" seçeneğinin işaretini kaldırın. İleri düğmesine tıklayın. Son düğmesine tıklayın.

Bu adımları tamamladığınızda, BitLocker kullanarak bir klasörü ve parola koruması olarak ele alabileceğiniz bir sanal sabit disk oluşturmuş olursunuz.

Sanal Sabit Diski BitLocker ile Şifreleme

Windows 10'da sanal bir sabit diski BitLocker ile şifrelemek için aşağıdaki adımları kullanabilirsiniz: