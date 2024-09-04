X TV uygulaması erişime açıldı! Neler yapılacak?
Elon Musk'ın sahip olduğu X platformu, yeni Video uygulaması X TV'yi kullanıcılara sundu.
X platformunun yeni video odaklı platformu X TV, kullanıcıların erişimine açıldı. Google Play Store başta olmak üzere LG’nin uygulama mağazası ve Amazon’un uygulama mağazasında X TV yer alıyor.
Kullanıcıların X TV’yi kullanılabilmesi için X hesabına sahip olması gerekiyor. Platformda tıpkı sosyal medya platformlarında olduğu gibi kişiye özel içerikler de sunulacak.
Uygulama mağazalarındaki açıklamasında uygulamanın herkes için güvenilir ve global dijital meydan olduğunun altı çiziliyor.
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