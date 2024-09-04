X TV uygulaması erişime açıldı! Neler yapılacak?

Yayınlanma: 04.09.2024 - 09:55

Güncelleme: 04.09.2024 - 09:55

X platformunun yeni video odaklı platformu X TV, kullanıcıların erişimine açıldı. Google Play Store başta olmak üzere LG’nin uygulama mağazası ve Amazon’un uygulama mağazasında X TV yer alıyor.

Kullanıcıların X TV’yi kullanılabilmesi için X hesabına sahip olması gerekiyor. Platformda tıpkı sosyal medya platformlarında olduğu gibi kişiye özel içerikler de sunulacak.

Uygulama mağazalarındaki açıklamasında uygulamanın herkes için güvenilir ve global dijital meydan olduğunun altı çiziliyor.