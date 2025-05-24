X (Twitter) yine çöktü! Milyonlarca kullanıcı erişim sorunu yaşıyor... (24 Mayıs 2025 Twitter neden açılmıyor? X çöktü mü?)

Son zamanlarda sıklıkla kullanıcıların hatayla karşılaştığı X’te (Twitter) 24 Mayıs Cumartesi günü bir kez daha sorun meydana geldi.

X’i kullanan kullanıcılar gönderilerin yüklenememesi sorunuyla karşılaşıyor.

24 Mayıs Cumartesi saat 15.40 itibarıyla X (Twitter) kullanıcıları sitede ve telefon uygulamasında erişim sorunu yaşıyor. Kullanıcılar platforma girdiğinde 'Bir sorun oluştu', 'Gönderiler yüklenmiyor' hatasıyla karşılaşıyor.

GEÇEN GÜNLERDE DE SORUN YAŞANMIŞTI

22 ve 23 Mayıs 2025 tarihlerinde X (eski adıyla Twitter) platformunda küresel çapta erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar, hem mobil hem de masaüstü cihazlardan platforma erişimde zorluklar yaşadıklarını dile getirdi. Son olarak 24 Mayıs 2025 tarihinde X'te yeniden erişim sorunu yaşanıyor.

X'ten erişim sorununa dair resmi bir açıklama yapılmadı.