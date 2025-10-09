Cumhuriyet Gazetesi Logo
Xbox Game Pass'e ekim ayında eklenecek oyunlar

9.10.2025 11:55:00
Xbox Game Pass hizmetine yeni oyunlar gelmeye devam ediyor. Buna göre ekim ayında 12 oyun ekleniyor.

Microsoft'un oyun hizmeti Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor. Yüzlerce oyunu ücretsiz oynamaya imkan sağlayan Xbox Game Pass aboneliğine ekim ayının ilk haftasından son haftasına kadar eklenecek oyunlar açıklandı.

Supermarket Simulator 8 Ekim'de Game Pass'e eklendi. 9 Ekim'de ise Baldur's Gate ve Baldur's Gate II: Enchanced Editions ekleniyor. 

14 Ekim'den sonra Game Pass'e eklenecek oyunlar şu şekilde:

  • The Casting of Frank Stone - 14 Ekim
  • Ball x Pit-  15 Ekim
  • The Grinch: Christmas Adventures - 15 Ekim
  • Eternal Strands -  15 Ekim
  • He Is Coming - 15 Ekim
  • Ninja Gaiden 2 Black -  15 Ekim
  • Pax Dei - 16 Ekim
  • Keeper -  17 Ekim
  • Evil West - 21 Ekim
  • Ninja Gaiden 4-  21 Ekim
İlgili Konular: #Microsoft Xbox Game Pass #Xbox Game Pass #Game Pass

