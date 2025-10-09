Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yapay zeka çiplerine artan talep akıllı telefonları etkileyecek

Yapay zeka çiplerine artan talep akıllı telefonları etkileyecek

9.10.2025 11:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yapay zeka çiplerine artan talep akıllı telefonları etkileyecek

Yapay zeka çiplerine artan talebe bağlı olarak akıllı telefonların kritik bileşenlerinin tedarikini zorlaştıracak.

Akıllı telefonların bileşenleri arasında yer alan T-glass'a yönelik tedarik açığı olabileceği öngörülüyor. Eğer bu doğruysa akıllı telefonlarda yeni bir kriz kapıda demektir. Goldman Sachs tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre T-glass olarak bilinen özel cam fiber bileşeninde ilerleyen aylarda çift haneli oranda tedarik açığı yaşanacak.

T-glass mikroçiplerin üretiminde kullanılan alt tabaka yapısının önemli bir parçası. Bu parça sayesinde ısı dağıtımı ve devre yüzeyinin düzlüğü sağlanıyor. Akıllı telefon bileşenleri arasında T-glass üretimi temel malzeme olarak görülüyor.

Goldman Sachs'a göre bu durum, özellikle sektörün hareketli olduğu 2026 yılına hazırlandığı bir dönemde, genel akıllı telefon pazarı için endişe verici bir gelişme teşkil ediyor.

İlgili Konular: #telefon #çip #akıllı telefon

İlgili Haberler

Yapay zeka sayesinde bakterileri öldüren virüs üretildi
Yapay zeka sayesinde bakterileri öldüren virüs üretildi Bilim insanları yapay zekayı kullanarak bakterileri öldürebilen 16 virüs tasarlamayı başardı. Çalışma, antibiyotik tedavilerinde yeni bir döneme işaret ederken biyogüvenlik riskiyle de öne çıktı.
Kozmik turuncu renk çılgınlığına Samsung da katılabilir
Kozmik turuncu renk çılgınlığına Samsung da katılabilir Yeni bir iddiaya göre Apple'ın yeni iPhone rengi olarak sunduğu turuncu rengi Samsung'un Galaxy S26 Ultra modelinde de yer alabilir.
NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek oyunlar açıklandı
NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek oyunlar açıklandı NVIDIA'nın bulut oyun platformu GeForce NOW'a ekim ayında eklenecek oyunlar açıklandı.