Yapay zeka çiplerine artan talep akıllı telefonları etkileyecek

Akıllı telefonların bileşenleri arasında yer alan T-glass'a yönelik tedarik açığı olabileceği öngörülüyor. Eğer bu doğruysa akıllı telefonlarda yeni bir kriz kapıda demektir. Goldman Sachs tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre T-glass olarak bilinen özel cam fiber bileşeninde ilerleyen aylarda çift haneli oranda tedarik açığı yaşanacak.

T-glass mikroçiplerin üretiminde kullanılan alt tabaka yapısının önemli bir parçası. Bu parça sayesinde ısı dağıtımı ve devre yüzeyinin düzlüğü sağlanıyor. Akıllı telefon bileşenleri arasında T-glass üretimi temel malzeme olarak görülüyor.

Goldman Sachs'a göre bu durum, özellikle sektörün hareketli olduğu 2026 yılına hazırlandığı bir dönemde, genel akıllı telefon pazarı için endişe verici bir gelişme teşkil ediyor.