Xbox Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar belli oldu

Microsoft'un Xbox Game Pass servisine her ay yeni oyunlar dahil oluyorken bazıları da kütüphaneden kaldırılıyor. Game Pass'te yer alan oyunlar tek bir abonelik ücreti ödeyerek oynanabiliyor. Oyunları ayrıyeten satın almak gerekmiyor ancak Game Pass'ten kaldırılan oyunları seviyorsanız ve oynuyorsanız artık satın almanız gerekiyor.

Bu noktada 15 Mayıs'a kadar abonelikten; Galacticare, Go Mecha Ball, Kulebra and the Souls of Limbo, PAW Patrol Rescue Wheels: Championship ve Planet of Lana oyunları kaldırılıyor.