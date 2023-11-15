Xiaomi HyperOS'un geleceği bir cihazı daha açıkladı

Yayınlanma: 15.11.2023 - 14:58

Güncelleme: 15.11.2023 - 14:58

Mobil teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası olan POCO'nun bir telefonuna daha HyperOS'un geleceği açıklandı. POCO F4 adlı modele de Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi geliyor.

POCO F4'e HyperOS işletim sisteminin gelmesi ile birlikte Xiaomi 12X, Xiaomi 10S ve POCO F3'e de güncelleme geleceği yönünde beklentiler artmaya başladı.

POCO F4'ÜN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Poco F4 gücünü Qualcomm'un Snapdragon 870 işlemcisinden alıyor. 6.67 inç AMOLED, 1080x2400 piksel AMOLED bir ekrana sahip olan akıllı telefon 120Hz yenileme hızı bulunuyor. 4500 mAh kapasiteli 67W hızlı şarj özelliği olan bir batarya ile gelen POCO F4, 64 MEgapiksel ana arka kameraya sahip. Cihazın arka tarafında 8 Megapiksel geniş açılı ve 2 Megapiksel makro kamera da bulunuyor. Ön tarafta ise 20 Megapiksel kamera mevcut.