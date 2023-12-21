X(Twitter)'de sorun mu var? Paylaşımlar görüntülenemiyor

Yayınlanma: 21.12.2023 - 08:49

Güncelleme: 21.12.2023 - 09:37

X(Twitter) kullanıcıları bir süredir hesaplarıyla ilgili bilgilere ulaşamıyor. Bildirildiği kadarıyla 80 bine yakın kullanıcı sabah 8'den beri hesaplarına giriş yapabiliyor ancak paylaşımlarına, başka paylaşımlara ya da diğer bilgilere ulaşamıyor.

Kullanıcıların bildirdiğine göre büyük çoğunluk mobil uygulamada sorun yaşıyor olsa da platformun internet sitesinde de benzer sorun yaşanıyor.

Onlarca farklı ülkeden yaşanan sorunu bildiren kullanıcılar sorunun kaynağını öğrenmek istiyor.

X(Twitter) tarafından henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Kullanıcıların karşısına sanki hesaplarını yeni açmışlar gibi bir bildirim ekranı çıkıyor. Bu bildirim ekranında 'başka hesapları takip etmeye başladığında gönderiler görünecek' ibaresi yer alıyor. Sorunun burada denenen bir özellikten kaynaklı olabileceği söyleniyor.