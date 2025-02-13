Yapay zeka cevaplıyor: Ne zaman öleceksiniz?

Yayınlanma: 13.02.2025 - 17:53

Güncelleme: 13.02.2025 - 17:53

Yapay zeka destekli yeni bir ölüm saati uygulaması, saniyesine kadar öleceğiniz tarihi ve ölüm nedeninizi tahmin edebileceğini iddia ediyor.

Death Clock adlı ücretsiz web sitesi, yapay zekayı kullanarak yaşınızı, kilonuzu ve hayata bakış açınızı analiz ediyor ve ne kadar yaşayacağınızı tahmin ediyor. Ayrıca kullanıcılardan içki, sigara, beslenme ve egzersiz gibi yaşam tarzı alışkanlıkları hakkında da bilgi girmeleri isteniyor.

Chip'in aktardığına göre kullanıcılar ayrıca iddia edilen ölüm nedenlerinin ne olduğunu görebiliyor ve yaşam beklentilerinin aynı cinsiyetten diğer kişilerle ve vücut kitle endeksiyle (VKİ) nasıl karşılaştırıldığını görebiliyor.

Saat ayrıca kullanıcıların tam olarak kaç yaşına kadar yaşayacaklarını hesaplıyor ve dünyada kalan günleri, saatleri, dakikaları ve saniyeleri geri sayıyor. Ancak web sitesi, biyolojik saati ileri veya geri itebilecek aile geçmişini, sağlık koşullarını veya ruh sağlığını dikkate almıyor.

Yapay zeka mı yoksa sahtekarlık mı?

Öte yandan, sitede sorulan kişisel sorular, doğum tarihi ve diğer detaylar bu servisin, internette insanlar hakkında veri toplamak amacıyla kullanıldığı şüphesini de uyandırıyor. Bu bilgileri ele geçiren yayıncının, bilgilerinizi en iyi ihtimalle reklam verenlere satmak için girişimde bulunacağına emin olabilirsiniz. Kötü ihtimal ise, hacker'ların da hakkınızdaki verilere erişebilecek olması. Bu yüzden, servisi kullanmadan önce iki kere düşünmenizde yarar var.