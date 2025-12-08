Yapay zeka 'geçmişle sohbet' dönemini başlattı

Yapay zeka teknolojisindeki hızlı gelişim, günlük yaşamdan eğitime, sanattan hukuka pek çok alanda köklü dönüşümlere yol açtı. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, sohbet robotlarının gelişerek, kullanıcıların geçmişte yaşamış önemli isimlerle diyalog kurabileceği uygulamalara dönüştüğünü söyledi. Kırık, bu uygulamalara ünlü edebiyatçıların, sanatçıların ve tarihi şahsiyetlerin eserlerinin, yaşadıkları dönemlere ait bilgilerin yüklendiğini, bu sayede kullanıcıların sorularına analiz edilmiş yanıtlar alabildiğini dile getirdi. Prof. Dr. Kırık, “Bir edebiyatçının tüm romanlarını ve yaşadığı dönemin toplumsal koşullarını yüklüyorsunuz. Ardından o kişiyle görsel de oluşturularak, sanki yaşadığı dönemde karşılıklı sohbet ediyormuş gibi diyalog kurabiliyorsunuz. Atatürk'ün katıldığı savaşlar gibi tarihsel bilgiler sisteme yüklendiğinde de sorulara anında yanıt alınabiliyor" diye konuştu.

EĞİTİM VE SANATTA KULLANILIYOR

Yapay zekanın eğitim ve sanat alanında da yaygın biçimde kullanılmaya başlandığını ifade eden Prof. Dr. Kırık, ABD ve İngiltere başta olmak üzere dünyada görülen bu uygulamaların artık Türkiye'de de kullanıldığını söyledi. Türkiye'de Necip Fazıl Kısakürek Müzesi'nde hayata geçirilen, şairle dijital ortamda sohbet imkanı sunan uygulamayı örnek veren Prof. Dr. Kırık, teknolojinin gelişmesiyle birlikte çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesiminin bu uygulamalardan yararlanacağını vurguladı.

YANLIŞ BİLGİ RİSKİ

Yapay zekanın, sunduğu kolaylıklara rağmen ciddi riskleri de beraberinde getirdiğine dikkati çeken Prof. Dr. Kırık, “Yapay zeka, verilen veri ve girdiler üzerinden analiz yapıyor. Bu nedenle veri tabanına yanlış ya da yanıltıcı bilgi girildiğinde, sistem de yanlış cevap üretebiliyor. Bugün bir avukata hukuki bir soru ya da bir doktora sağlıkla ilgili bir konu sorar gibi yapay zekaya da soru sorabiliyorsunuz. Ancak hatalı cevap alma ihtimali her zaman var. Bu durum ciddi risk oluşturuyor" diye konuştu.

HUKUKİ ALTYAPI EKSİK

Yapay zeka kullanımının hukuki zemininin henüz yeterince oluşturulamadığını belirten Prof. Dr. Kırık, teknoloji şirketlerinin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Kırık, “Yapay zeka artık hayatımızın bir gerçeği ve kontrolsüz şekilde ilerliyor. Türkiye'de de dünyada da hukuki boşluklar var. Bu alanda yasal düzenlemelere acilen ihtiyaç duyuluyor" dedi.

BİLİNÇLİ KULLANIM ÇAĞRISI

Yapay zekanın doğru kullanıldığında büyük faydalar sağladığını belirten Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “Geçmişi öğrenmek, eğitimde ve sanatta yeni kapılar açmak adına yapay zeka önemli bir araç. Ancak yanlış bilgilerle yönlendirilme riskine karşı son derece dikkatli olmalıyız. Yapay zekayı bilinçli, faydalı ve kontrollü kullanmak büyük önem taşıyor" diye konuştu.