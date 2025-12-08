Suriye’ye askeri yığınak görüntüleri gündem olmuştu: MSB kaynakları, Cumhuriyet’e konuştu

Suriye’de Esad yönetimi düşeli 1 yıl olurken, terör örgütü PKK bağlantılı SDG ile ilgili belirsizlik sürüyor. SDG’nin Suriye ordusuna ne şekilde entegre olacağı ve bölgenin nasıl yönetileceği merak ediliyor.

Bölgedeki duruma ilişkin belirsizlik sürerken dün gece saatlerinde “Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye’ye Afrin, Resulayn ve Halep’in kuzeyinden girdiği, askeri konvoyların Menbiç’e doğru hareket ettiği, bir konvoyun Halep’e, bir konvoyun da Advaniyah sınır kapısından giriş yaptığı” iddiasıyla bazı görüntüler paylaşıldı.

ASKERİ OPERASYON HAZIRLIĞI MI?

Dünkü gelişmeye paralel olarak Suriye hükümetine bağlı güçlerin Deyrizor bölgesine askeri takviyeler yaptığı, topçu sistemleriyle birlikte insansız hava araçlarını bölgeye konuşlandırdığı aktarılmıştı. Ayrıca, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu’nun 5-6 Aralık’ta Suriye’ye yaptığı ziyaretin de SDG’ye yönelik askeri operasyon ihtimalini güçlendirdiği iddia edilmişti.

MSB KAYNAKLARI KONUŞTU

Sosyal medyada gündem olan görüntülere ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, “Rutin faaliyet, onun dışında bir şey yok” sözlerini kullandı.