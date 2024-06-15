Yapay zeka ile sivrisineklerin peşine düşüldü

Yayınlanma: 15.06.2024 - 16:33

Güncelleme: 15.06.2024 - 16:33

Güney Florida Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, sivrisineklerin yayılmasını kontrol altında tutmak için yapay zekadan yardım aldıkları bir yöntem geliştirdiler. Böylece Afrika'da sıtma gibi, sivrisineklerin yol açtığı hastalıkların yayılmasıyla mücadele artık daha etkili olabilecek.

Chip'in aktardığı proje, Afrika'yı rahatsız eden sıtma sorunuyla başa çıkmak için kanıta dayalı stratejiler oluşturmaya yönelik devam eden beş yıllık planın bir parçası olarak hayata geçti. Bu yöntemin amacıysa, sineklerin böcek ilacına olan direncini ve ülkeyi istila etmeye başlayan yeni bir sıtma vektörünün coğrafi yayılımını daha iyi anlamak ve Afrika'daki bilim insanlarını eğiterek sıtmayla savaşta daha efektif rol almalarını sağlamak.

AKILLI TUZAKLAR SİNEKLERİ TAKİP EDECEK

Bilim insanları öncelikle, 2002'de oluşturulan küresel bir sivrisinek takip platformu olan mosquitodashboard.org'dan toplanan büyük verinin nasıl kullanılacağını Afrika çapındaki bilim insanlarına öğretecekler.

Ardından, sıtmayı yayan Anopheles stephensi sineğini cezbeden küçük akıllı tuzaklar kurulacak ve bu tuzağa yakalanan sineklerle beraber, onları topluca imha etmek için hangi yöntemleri daha etkili kullanabileceklerini araştıracaklar.

Akıllı tuzakların bilim insanların sağlayacağı veriler sayesinde, sineklerin hareketleri, çoğaldıkları bölgeler, onlara karşı alınabilecek önlemler gibi veriler anlık olarak yapay zeka tarafından analize edilecek ve raporlanacak.