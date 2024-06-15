Yapay zeka ile sivrisineklerin peşine düşüldü

Afrika'da sıtma çok büyük bir problem ve bilim insanları insanlara sıtma bulaştıran sinekleri takip etmek için yapay zekayı kullanıyor. Peki nasıl?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2024 - 16:33
Yapay zeka ile sivrisineklerin peşine düşüldü
Abone Ol google-news

Güney Florida Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, sivrisineklerin yayılmasını kontrol altında tutmak için yapay zekadan yardım aldıkları bir yöntem geliştirdiler. Böylece Afrika'da sıtma gibi, sivrisineklerin yol açtığı hastalıkların yayılmasıyla mücadele artık daha etkili olabilecek.

Chip'in aktardığı proje, Afrika'yı rahatsız eden sıtma sorunuyla başa çıkmak için kanıta dayalı stratejiler oluşturmaya yönelik devam eden beş yıllık planın bir parçası olarak hayata geçti. Bu yöntemin amacıysa, sineklerin böcek ilacına olan direncini ve ülkeyi istila etmeye başlayan yeni bir sıtma vektörünün coğrafi yayılımını daha iyi anlamak ve Afrika'daki bilim insanlarını eğiterek sıtmayla savaşta daha efektif rol almalarını sağlamak.

AKILLI TUZAKLAR SİNEKLERİ TAKİP EDECEK

Bilim insanları öncelikle, 2002'de oluşturulan küresel bir sivrisinek takip platformu olan mosquitodashboard.org'dan toplanan büyük verinin nasıl kullanılacağını Afrika çapındaki bilim insanlarına öğretecekler.

Ardından, sıtmayı yayan Anopheles stephensi sineğini cezbeden küçük akıllı tuzaklar kurulacak ve bu tuzağa yakalanan sineklerle beraber, onları topluca imha etmek için hangi yöntemleri daha etkili kullanabileceklerini araştıracaklar.

Akıllı tuzakların bilim insanların sağlayacağı veriler sayesinde, sineklerin hareketleri, çoğaldıkları bölgeler, onlara karşı alınabilecek önlemler gibi veriler anlık olarak yapay zeka tarafından analize edilecek ve raporlanacak.


Sivrisinek haberleri sıtma haberleri

İlgili Haberler

Sivrisinek kabusu başladı: O kokudan hemen kaçıyorlar

Sivrisinek kabusu başladı: O kokudan hemen kaçıyorlar
Sivrisinekler de kış uykusuna yatmadı: Uzmanından hastalık uyarısı

Sivrisinekler de kış uykusuna yatmadı: Uzmanından hastalık uyarısı
Yapay zeka psikiyatrik tanılarda yeni bir dönem başlatıyor: Yüzde 98 başarı oranı sağlıyor

Yapay zeka psikiyatrik tanılarda yeni bir dönem başlatıyor: Yüzde 98 başarı oranı sağlıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler