Yapay zeka psikiyatrik tanılarda yeni bir dönem başlatıyor: Yüzde 98 başarı oranı sağlıyor

Yayınlanma: 15.06.2024 - 11:38

Güncelleme: 15.06.2024 - 11:38

Üsküdar Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, yapay zekanın obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) ve bipolar bozukluk tanısında %98 oranında başarı sağladığını ortaya koydu. Bu yenilikçi yaklaşım, psikiyatrik hastalıkların teşhisinde yapay zekanın potansiyelini gözler önüne seriyor. Yapay zeka, karmaşık algoritmalar kullanarak hastaların semptomlarını analiz ediyor ve doğru tanı koymada yüksek bir başarı oranı sunuyor.

YÜZDE 98 ORANINDA BAŞARI SAĞLADI

Araştırmada, OKB ve bipolar bozukluk tanısı konmuş hastaların verileri kullanılarak yapay zeka modelleri geliştirildi. Yapay zeka, hastaların semptomlarını ve tıbbi geçmişlerini analiz ederek tanı koydu. Sonuçlar, yapay zekanın %98 oranında doğru tanı koyduğunu gösterdi. Bu başarı oranı, geleneksel tanı yöntemlerine kıyasla oldukça yüksek ve umut verici.

HIZLI VE DOĞRU SÜREÇ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Yapay zekanın psikiyatrik tanılarda kullanılması, tanı süreçlerini hızlandırmak ve doğruluğunu artırmak açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Üsküdar Üniversitesi'nin bu araştırması, yapay zekanın psikiyatrik hastalıkların tanısında nasıl etkili olabileceğini ortaya koymaktadır. Yapay zeka, büyük veri analizleri yaparak, karmaşık semptom örüntülerini tanımlayabilir ve doğru tanılar koyabilir.

Bu araştırmanın sonuçları, yapay zekanın psikiyatrik hastalıkların tanısında yaygın olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Üsküdar Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu yöntemin klinik uygulamalarda daha geniş çapta kullanılabilmesi için çalışmalarına devam etmektedir. Yapay zekanın bu alandaki kullanımı, tanı süreçlerini daha hızlı ve etkili hale getirerek, hastaların daha erken ve doğru tedaviye ulaşmalarını sağlayabilir.

YENİ BİR ÇAĞIN HABERCİSİ OLABİLİR

Yapay zekanın psikiyatrik tanılardaki yüksek başarısı, bu alanda yeni bir çağın habercisi olabilir. Üsküdar Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği bu araştırma, yapay zekanın tıp alanında ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. Gelecekte, yapay zeka destekli tanı yöntemlerinin, psikiyatrik hastalıkların yanı sıra diğer tıbbi alanlarda da yaygınlaşması bekleniyor.

Yapay zeka, OKB ve bipolar bozukluk gibi karmaşık psikiyatrik hastalıkların tanısında büyük bir potansiyele sahip olduğunu kanıtladı. Bu yenilikçi yaklaşım, psikiyatride tanı süreçlerini dönüştürerek, hastaların yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynayabilir.