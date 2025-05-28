Yapay zeka odaklı tarayıcı Opera Neon duyuruldu

Yapay zekanın entegre edildiği tarayıcılara Opera Neon da eklendi. Yapılan açıklamaya göre Opera Neon, kullanıcıların isteklerini anlayabilen, onlar adına görevleri yerine getirebilen ve web üzerinde fikirlerini ve ihtiyaçlarını hayata geçirebilen bir tarayıcı olarak tanımlanıyor.

Yapay zeka özellikleri sayesinde kullanıcıların isteklerini eyleme hızla dönüştürdüğü aktarılan yeni tarayıcı, entegre edilmiş yapay zeka asistanıyla sunulan konuşma özelliğiyle kullanıcıların tarayıcı üzerinden sohbet etmesine olanak sağlıyor.









Opera temelde AI ajanlarını benimseyen Neon tarayıcısını, bağlamsal farkındalığa sahip ve kullanıcıların adına araştırma ve ihtiyaç duyulan her şeyi tasarlama gibi görevleri gerçekleştirebilecek şekilde tasarladı. Hatırlatmak gerekirse Opera 2017 yılında popülerleşmeyen başka bir Neon tarayıcısı duyurmuştu.

Opera'nın kıdemli AI ürün direktörü Henrik Lexow, basın bülteninde "Yapay zekanın interneti kullanma şeklimizi temelden değiştirebileceği ve tarayıcıda her türlü görevi gerçekleştirebileceği bir noktadayız" diyerek ekledi: "Opera Neon bunu kullanıcılarımızın parmak uçlarına getiriyor."

Opera, Neon'un oyunlar, raporlar, kod parçacıkları ve web siteleri yapabileceğini ve kullanıcı çevrimdışı olduğunda bile birden fazla görev üzerinde çalışabileceğini belirtiyor.

Opera Neon şu anda kullanımda değil ancak bekleme listesine e-posta adresinizle dahil olabiliyorsunuz. Ne zaman piyasaya sürüleceği açıklanmayan tarayıcının premium abonelik gerektirip gerektirmeyeceği de belirtilmedi.