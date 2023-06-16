Yapay zeka yasa tasarısı Avrupa'da kabul edildi
Avrupa Komisyonu tarafından 2021 yılında önerilen 'AI Act' adlı yapay zeka yasa tasarısı Avrupa Birliği tarafından kabul edildi.
Avrupa Birliği (AB) tarafından yapay zeka sistemlerinin kullanımını düzenlemeye yönelik büyük bir adım atıldı. AB 'AI Act' olarak bilinen yapay zeka yasa tasarısını kabul etti.
The New York Times'ın haberine göre, yasanın düzenlendikten sonraki hali en erken bu yılın sonlarında belli olacak. Eğer yasa mevcut şekliyle uygulanırsa Avrupa Birliği gerçek zamanlı ve uzaktan biyometrik sistemlerin kullanımını yasaklayacak.
Ayrıca 'tehlikeli davranışları teşvik eden' oyuncaklar gibi bilişsel davranış manipülasyonu sergileyen cihazlar da yasaklanacak. İnsanları sosyo-ekonomik durumlarına veya kişisel özelliklerine göre sınıflandıran teknolojiler de yasa tasarısı kapsamında engellenecek.
'Yüksek riskli' olarak kabul edilen teknolojiler AB veritabanına kaydedilmek zorunda olacak. Yüksek riskli seviyede yer alan yapay zekalar, biyometrik kimliklendirme ve kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan sistemleri içeriyor.
İLK KEZ 2021'DE ÖNERİLMİŞTİ
Avrupa Komisyonu tarafından yapay zeka tasarısı ilk olarak Nisan 2021'de önerilmişti. Yani günümüzde oldukça popüler olan ChatGPT, Midjourney gibi üretken yapay zeka sistemleri o dönemlerde yaygın olarak kullanılmıyordu.
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