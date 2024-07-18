Yapay zekanın bilinmeyen hünerleri

Yayınlanma: 18.07.2024 - 15:46

Güncelleme: 18.07.2024 - 15:48

Yapay zeka teknolojisi gelişimini sürdürürken toplum ve insan yaşamına da yön veriyor. Öyle ki artık pek çok sektörde ve meslek alanında yapay zeka kullanılıyor.

Eğitimden, kültür sanata pek çok konuda özel olarak geliştirilmiş ve alanında uzman yapay zekalar var.

Yapay zeka araçlarına karpuz seçtiren ya da el falı baktıranlar da var.

Yapay zekanın insan hayatını kolaylaştırmak için neler yapabileceğini Bilişim Uzmanı Osman Demircan Cumhuriyet TV’de tek tek anlattı.

PSİKOLOG YATIRIM DANIŞMANI HATTA ELEŞTİRMEN!

Örneğin yapay zekanın bir psikolog gibi terapi yapabileceğini öne süren Demircan, henüz şizofreni gibi tedavi gerektiren psikolojik hastalıklara çare olmasa da kişisel bunalımlarda danışılacak bir araç haline geleceğini söylüyor.

Yapay zekanın özellikle sayı ve veri temelli yapılan tüm işlerde üst düzey başarı sağlayacağını söyleyen Demircan, yatırım danışmanlığı, bankacılık gibi mesleklerin yapay zeka tarafından yapılabileceğini belirtti.

Yapay zeka resim, müzik, fotoğraf ya da edebiyat gibi sanat dallarıyla ilgilenen kişiler için de iyi bir eleştirmen olabilir. Demircan’ın ifadelerine göre eğer bunu talep ederseniz, yapay zeka yaptığınız tabloyu ressam Van Gogh gibi eleştirebilir.

Yapay zekanın insanlara göre daha az yargı barındıran ve daha rasyonel eleştirilerde bulunabileceğini söyleyen Demircan, bu durumun eleştiri almaktan hoşlanmayan kişiler için bulunmaz bir fırsat olacağını söylüyor.

YAPAY ZEKA İLE SİYASET TARTIŞILABİLİR Mİ?

Demircan, yapay zekanın şimdilik siyaset tartışmaya kapalı olduğunu, yorumsal bilgilerden kaçındığını bunu yapan yapay zeka araçlarının sayıca az olduğunu aktardı.

Bunun yanında yalnızca birkaç yıl içerisinde çevirmenlik mesleğinin tamamen yapay zekalara kalabileceğini belirtti.

Yapay zekanın iş kollarında giderek ağırlığını arttırmasının iş ve hizmetlerdeki kaliteyi düşürebileceğini belirten Demircan, buna dair reklam sektörünü örnek veriyor ve insanların tasarladığı reklamları daha çok beğendiğini söylüyor.

Demircan, bu durumda ilk aşamada yapay zekanın insanların işini ellerinden alsa da sonrasında ortaya çıkacak kalitesizlik ve tek tiplik sebebiyle insanların yapay zekanın işini elinden alacağını belirtti.