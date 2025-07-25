Yayalar olarak 30 yılda çok daha hızlı yürümeye başladık

Yayaların yürüme hızlarının 1980'lerden bu yana yüzde 15 oranında arttığı sonucu çıkan araştırmaya göre kamusal alanlarda oyalanan insanların sayısı yüzde 14 oranında azaldı.

Araştırma makalesi Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri'nde '' Yapay zeka ile kentsel mekanların sosyal yaşamını keşfetmek'' başlığıyla yayınlandı.

ABD'nin kuzeydoğusunda yer alan üç şehri baz alan bu araştırmada yapay zekanın yardımına başvuruldu. MIT araştırmacıları tarafından yapılan çalışma, Boston, New York ve Philadelphia şehirlerini kapsıyor. 1980'lerden 2010'lara kadar yapılan eski ve yeni çekimler yer aldı. Bu görüntüler, makine öğrenimi kullanılarak karşılaştırıldı.

Eski ve yeni dönem kıyaslandığında yayaların hızlarının anlamlı oranda arttığı tespit edildi.

Yeni çalışmanın ortak yazarlarından MIT profesörü Carlo Ratti, "Son 40 yılda bir şeyler değişti. İnsanların kamusal alanda nasıl buluştuğu ve ne kadar hızda yürüdüğü gibi. Burada gördüğümüz şey, kamusal alanların biraz farklı şekillerde işlediği; daha çok bir geçiş yolu olarak daha az bir karşılaşma alanı olarak işlev gördüğü."

Sonuçlar, tasarımcıların yeni kamusal alanlar yaratmaya veya mevcut olanları değiştirmesine ve kentsel planlama için fikir almaya yardımcı olabilir.

Araştırmanın eski döneme dayanan ayağı aslen ünlü şehir planlamacısı olan William Whyte'ın 1956 yılında yayınlanan The Organization Man yani Örgüt adamı adlı kitabına dayanıyor. Burada ABD'deki kurumsal uyum kültürünün görünürdeki etkileri incelenmişti. 1978'den 1980'e kadar çekilen görüntüler Brooklyn merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Kamusal Alanlar Projesi ile arşivlendi ve daha sonra araştırma ekibi tarafından dijital ortama aktarıldı.

Whyte'ın kayıtları üç şehrin toplam dört noktasında yapılmıştı. Boston'daki Downtown Crossing bölgesi, New York'ta yer alan Bryant Park ve MET yani Metropolitan Sanat Müzesi merdivenleri ve ünlü bir buluşma noktası ve çevreyi izleme noktası olan Philadelphia'daki Chestnut Caddesi.

Çalışmanın yeni olan tarafı ise 2010 yılında aynı bölgelere gidilip aynı saatlerde yeni görüntüler çekmek oldu.

İNSANLARIN 80'LERDEN BU GÜNE YÜRÜME ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ

Çalışmayı yürüten ekip, videolardaki aktiviteleri ve değişimi incelemek, ölçmek ve özetlemek için yapay zeka modellerinden yardım aldılar.

Tek başına yürüyen insanların oranı 1980'lerde yüzde 67 iken, 2010'da yüzde 68 oldu. Kamusal alanlara giren ve bir grubun parçası haline gelen bireylerin ise oranı azalarak yüzde 5,5'ten yüzde 2'ye kadar geriledi.

Araştırmada aynı zamanda 1980'lerden 2010'lara kadar insanların yürüme alışkanlıklarının da büyük oranda değiştiği ortaya çıktı. Akıllı telefonların ve teknolojik cihazların günlük hayata girmesiyle insanların birbiriyle yolda olan etkileşimleri de azaldı.

İnsanların sosyal gruplarla açık havada buluşmasının ve görüşmesinin de değiştiği belirtiliyor. Bunun ise en büyük sebebinin kahve zincirlerinin sayısının artması ve buraların çok daha serin ortamlar sunmasıyla insanların iç mekanlarda daha sık buluşmayı tercih ettiklerini ortaya koyuyor. 1980'lerde bu tarz kahve zincirleri araştırmadaki şehir ve bölgelerde yaygın değildi. Bu sebeple insanlar ikonik buluşma mekanlarını tercih ediyor ve etrafındaki alanlarda sosyalleşiyordu.