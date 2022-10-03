Yeni balık fosilleri, yüzgeç ve uzuvlarının evrimine ışık tutuyor
Çin’de yaklaşık 436 milyon yıl önceki kayalardan çıkan fosiller, çenesi olmayan tatlı su balıkları galeaspidlerin ikili yüzgeç taşıdığını ilk defa gösteriyor.
Pekin Omurgalı Paleontolojisi ve Paleoantropolojisi Enstitüsünde çalışan Min Zhu ile Bristol Üniversitesi Dünya Bilimleri Ana Bilim Dalında çalışan Profesör Philip Donoghue’nin öncülük ettiği uluslararası araştırma takımının keşfi, ikili yüzgeçlerin kol ve bacakların önceli olan göğüs ve kalça yüzgeçlerine ayrılmadan önceki ilkel hallerini gösteriyor.
Populer Science Türkiye'nin içeriğine göre Galeaspidlerin şimdiye kadar keşfedilen fosillerinde sadece kafa kısmı yer alıyor. Fakat Hunan ve Chongqing bölgelerindeki kayalardan çıkarılan ve bölgede yaşayan yerli Tujia halkı sebebiyle Tujiaaspis ismi verilen yeni fosiller, balıkların bütün gövdesini içeriyor.
İLK OMURGALILARIN YA YÜZGEÇLERİ VARMIŞ YA DA HİÇ YÜZGEÇLERİ YOKMUŞ
El ve ayakların evrimsel öncelleri olan yüzgeç ve uzuvların evrimsel başlangıçlarına dönük kuramlar, çoğunlukla karşılaştırmalı embriyobilime dayanıyor. Zengin bir fosil kaydı olmasına rağmen, ilk omurgalıların ya yüzgeçleri varmış ya da hiç yüzgeçleri yokmuş. Bu canlıların kademeli evrimlerine yönelik çok az kanıt mevcut.
Lisans eğitimini Bristol Üniversitesinde tamamlayan makale birinci yazarı Zhikun Gai, “Galeaspidlerin anatomisi, yarım asırdan uzun süre önce ilk keşfedilişlerinden beri bir miktar gizem olarak kalmıştı” diyor. “Çin ve Vietnam’dan çıkarılan on binlerce fosil var fakat bunların neredeyse tamamı sadece kafadan oluşuyor. Vücutlarının geri kalanlarına yönelik hiçbir şey bilinmiyordu; ta ki şimdiye kadar.”
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