Bilim insanları obeziteye yönelik yeni bir yaklaşımda bulundu

03 Ekim 2022 Pazartesi, 08:09

Dünyada her geçen gün artan bir obezite durumu var. Bu durum, obeziteyi dünya çapındaki en büyük sağlık sorunlarından biri haline getiriyor. Diyet ve egzersiz tedavileri üzerine yürütülen onlarca yıllık araştırmalara rağmen, insanlar kilo vermede sorun yaşamaya devam ediyor. Baylor Tıp Koleji ile yeni çalışmaya katkıda bulunan enstitülerde çalışan araştırmacılar, artık bu durumun sebebini bildiklerini ve obezite tedavisini bırakıp obeziteyi önlemeye odaklanmamız gerektiğini düşünüyor.

BİLİM İNSANLARI EPİGENETİK GELİŞİME ODAKLANIYOR

Populer Science Türkiye'de yayımlanan Science Advances bülteninde sunulan çalışmada, hayatın erken dönemlerindeki moleküler beyin gelişimi mekanizmalarının obezite tehlikesini belirleyen önemli bir unsur olduğunu aktarıyor.

Daha öncesinde insanlarda yürütülen büyük çalışmalar, obeziteyle en kuvvetli bağlantı sergileyen genlerin gelişmekte olan beyinde ifade edildiğine işaret etmiş. Fareler üzerinde yürütülen yeni çalışmada ise epigenetik gelişime odaklanılıyor. Epigenetik, farklı hücre tiplerinde hangi genlerin kullanılıp kullanılmayacağını belirleyen moleküler bir imleme sistemi.

Araştırma takımı vücut ağırlığının gelişimsel şekilde programlanması bakımından doğum sonrasındaki kritik aralığın öncesi ve sonrasında, hem DNA metilasyonu hem de gen ifadesi üzerinde genom çapında analizler yürütmüş. Erkekler ve kadınlar arasındaki söz konusu epigenetik gelişimde benzerlikten çok daha fazla fark bulunduğunu tespit eden araştırmacılar, insanlardaki obezite tehlikesinin kısmen beyindeki kavisli çekirdekte meydana gelen epigenetik değişimlerle belirlendiğini düşünüyor.