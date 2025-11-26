Yeni bir dönemin başlangıcı olabilir: Organları çatlatmadan dondurmanın yolu bulundu

Bilim insanları, kriyoprezervasyon sırasında organları çatlatmadan dondurmanın yolunu buldu. Bu, organ naklinde yeni bir dönemin kapılarını açabilir.

Kriyoprezervasyon, biyolojik dokuların çok düşük sıcaklıklarda dondurularak korunmasını sağlayan bir yöntem.

Yaklaşık bir asırdır çalışılan bu yöntem, engellerle karşı karşıyaydı. En önemlisi, dondurma sırasında dokularda meydana gelen çatlaklar nedeniyle organların kullanılamaz hale gelmesiydi.

Scitech Daily’deki habere göre Texas A&M Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Matthew Powell-Palm liderliğindeki ekip, vitrifikasyon adı verilen ve dokuları cam benzeri bir yapıya dönüştüren özel bir dondurma çözeltisi üzerinde çalıştı.

Araştırmacılar, çözeltinin bileşimindeki değişikliklerin çatlama ihtimalini etkilediğini belirledi. Yani çatlak riskini düşürecek daha uygun kriyo-çözeltilerin geliştirilebileceğini ortaya koydu.

ORGAN NAKLİNDE YENİ DÖNEM OLABİLİR

Şu ana kadar sadece kriyoprezervasyon yöntemiyle dondurulmuş bir böbrek, başka bir sıçana nakledilmişti.

Yeni yöntem, insan organlarının uzun süre saklanarak ihtiyaç duyulduğunda güvenle kullanılabilmesini sağlayabilir. Ayrıca biyolojik çeşitliliğin korunması, aşıların stabilizasyonu ve gıda israfının azaltılması gibi pek çok konuda uygulanabilir.

Powell-Palm şöyle konuştu:

“Cam geçiş sıcaklıkları üzerinde çalıştık ve daha yüksek geçiş sıcaklıklarının çatlama olasılığını azalttığını gördük.

Bu çalışma, çözeltinin davranışını anlamamıza büyük katkı sağladı. Yakında tek hücreden tüm organlara kadar farklı biyolojik sistemlerin korunma süresi önemli ölçüde artabilir.”

Texas A&M Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Guillermo Aguilar’sa, Scientific Reports dergisinde yayınlanan çalışmayı ‘kriyoprezervasyon biliminde temel bir adım’ olarak nitelendirdi.