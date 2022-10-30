Yeni çalışma antidepresanların etkisine odaklanıyor
Majör depresyon nedeniyle beyin yapısı bozulan hastalarda antidepresan tedavisinin, beyinlerindeki kısımların arasındaki iletişimi onardığı keşfedildi.
Bilim insanları, yetişkin bir insan beyninin daha önceden hızlı değişimler gerçekleştiremeyen katı bir organ olduğunu düşünüyorlardı. Alman bilim insanlarının antidepresanlar üzerine yaptığı yeni çalışma ise bunun aksine işaret etti.
Viyana’da düzenlenen Avrupa Nöropsikofarmakoloji Kongresi'nde paylaşılan araştırma, antidepresan tedavisi gören hastalarda bozulan beyin yapılarının birbiriyle bağlantı kurabilmeye başladığını ortaya koydu.
ANTİDEPRESAN KULLANMAK BEYNİN KOPAN BAĞLANTILARINI ONARABİLİYOR
Webtekno'nun haberine göre Majör depresyon hastalığına sahip 109 hastayla birlikte yürütülen deneyde hastaların beyinleri MR ile gözlemlendi. Bilim insanları, beyinlerdeki kısımların birbirleriyle olan iletişimini inceledi. Daha sonra bu hastaların verileri, sağlıklı bireylerin beyin verileriyle karşılaştırıldı.
109 hastanın tedavi sürecinde antidepresan tedavisi kullanıldı ve 6 haftalık süreçte majör depresyona sahip hastaların beyinlerinin birbirleriyle olan bağlantısının tekrar oluşmaya başladığı ve kuvvetlendiği görüldü.
Antidepresanların faydalı sonuçlar sundukları her ne kadar çokça kanıtlanmış olsa da bu, bu tür ilaçları kendi başınıza kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Antidepresan kullanmaya başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışın ve uzman tarafından uygun görüldüğü takdirde tedaviye girin.
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