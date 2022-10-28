Kedilerin insanları 'dinlediği' bilimsel olarak kanıtlandı

28 Ekim 2022 Cuma, 09:28

Çoğu insan için 'antidepresan' etkisi yaratan kediler, aynı zamanda davranışlarıyla da kafaları karıştırabiliyor. Yıllardır açıklanamayan kedi gizemleri arasında da onlarla konuştuğumuzda bizi gerçekten duyup duymadıkları idi. Bilim dünyasından ise bu soruya bir cevap geldi.

WebTekno'nun haberine göre; bilim insanları, kedilerle 'tatlı tatlı' konuştuğumuzda bizi anlayıp anlamadıklarını inceledi.

16 evcil kedi ile yapılan çalışma, kedilerin sahiplerinin sesini ayırt edebildiğini, üstelik sahiplerinin sesine diğer kişilerin sesine göre daha farklı tepki verdiğini ortaya koydu.

KEDİLER, SAHİPLERİNİN KENDİSİYLE KONUŞTUĞUNU ANLAYABİLİYOR

Yapılan çalışmada kediler, sahiplerinin kendileriyle konuştuğu sırada kuyruk sallamak, göz kırpmak, kulak kabartmak ve ‘donup kalmak’ gibi hareketler sergiledi. Fakat bu davranışlar, sadece onlarla tatlı tonlarda konuşulunca görüldü.

Fakat bu araştırmanın bazı eksik noktaları da vardı. Araştırmada incelenen kediler tek sahibe sahip kedilerden oluşuyordu. Bununla birlikte kediler, çalışma sırasında kendi evlerinde, başka bir ortama taşınmamış şekilde incelendi.