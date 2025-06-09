Yeni nesil iOS 26 tanıtıldı! İşte tüm yenilikler

Apple merakla beklenen WWDC 25 etkinliğini gerçekleştiriyor. Bu etkinlik kapsamında söylendiği gibi yeni numaralandırma ve tasarım dili tanıtıldı. iOS 26'yı tanıtan Apple, tasarım dili olarak Liquid Glass'ı da göstermiş oldu. Bu arayüz iPhone'ları çok daha şeffaf ve minimal şekilde kullanmayı sağlıyor. Yapay zeka tarafında Apple Intelligence için de tanıtımını gerçekleştiren Apple, Türkçe'nin de dahil olacağı onlarca desteklenen dili de gösterdi.





Minimalizmi ön plana çıkartan Apple, aydınlık ya da karanlık mod olarak kullanılabilecek arayüzü istenirse renkli de kullanılabileceğini vurguladı.

Kamera tarafında da artık fotoğraf ve video gibi geçişler çok daha akışkan ve hızlı yapılabiliyor.