Yeni patron yapay zekâ

Yayınlanma: 01.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.07.2023 - 03:00

OpenAI’nin ChatGPT’si geçen yıl piyasaya sürülemisinn ardından yapay zekâ konusunu gündemin ve iş dünyasının ilk sırasına taşıdı.

Insider’a göre ChatGPT’yi test eden Amazon çalışanları, müşteri destek sorularını yanıtlamada “çok iyi iş çıkardığını”, kurumsal stratejiyle ilgili soruları yanıtlamada “çok güçlü” olduğunu söylüyor. Yapay zekâ, bilim kurgu, zihin okuma, fotoğraf analizi yaparak siyasi görüş tahmin etme, insanlar yerine şarkılar üretme gibi yeni gelişmelerle gündemdeki yerini koruyor.

McKinsey & Company’nin araştırmasına göre, 2030’da dünya çapında 400 ile 800 milyon kişinin, yapay zekâ sebebiyle işsiz kalabileceği tahmin ediliyor. Çağın gerekliliklerine uyum sağlamaya çalışan finans kuruluşları, teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği yeniliklerden ve verimlilik kazanımlarından faydalanabilmek için yapay zekâ konusunda uzmanlar arıyor.

İŞLER TEHDİT ALTINDA

Uzmanlar ChatGPT ve ilgili yapay zekânın bazı meslekleri özellikle de beyaz yakalıları tehdit edebileceğini söylüyor. İşte Insider’a göre tehdit altında olabilecek bazı meslekler:

Teknoloji işleri: Uzmanlara göre ChatGPT gibi gelişmiş teknolojiler insanlardan daha hızlı kod üretebilecek. Bu da işin daha az çalışanla tamamlanabileceği anlamına geliyor. Kodlayıcılar, bilgisayar programcıları, yazılım mühendisleri gibi meslek sahiplerini zor durumda kalacak.

Medya işleri: Medya endüstrisi şimdiden yapay zekâ tarafından üretilen içerikleri denemeye başladı.

Öğretmenlik: Uzmanlar, ChatGPT’nin “şimdiden dersleri kolayca öğretebileceğini” düşünüyor.

Finans işleri: Yapay zekâ piyasadaki eğilimleri belirleyebilir, bir portföydeki hangi yatırımların daha iyi ve daha kötü gittiğini vurgulayabilir.

Taderlar: Uzmanlar ChatGPT’nin ticaretten yatırım bankacılığına kadar bir dizi Wall Street sektörü işini altüst edebileceğini söylüyor.

Müşteri hizmetleri temsilcileri: Gartner’ın 2022 yılında yaptığı bir çalışma, chatbotların 2027’ye kadar şirketlerin yaklaşık yüzda 25’i için ana müşteri hizmetleri kanalı olacağını öngörüyor.

Pazar araştırması analistleri: Pazar araştırması analistleri veri toplamaktan, bu verilerdeki eğilimleri belirlemekten ve daha sonra etkili bir pazarlama kampanyası tasarlamak veya reklamların nereye yerleştirileceğine karar vermek için verileri kullanmaktan sorumlu. Bunlar artık yapay zekânın üstesinden gelebileceği şeyler.

Grafik tasarımcılar: Yapay zekâ birçok grafik tasarım yeteneğine sahip. Harvard Business Review’da yayımlanan bir yazıda, saniyeler içinde görüntü üretebilen bir yapay zekâ aracı olan DALL-E’yi grafik tasarım endüstrisi için potansiyel bir tehdit olarak konumlandırdı.

Muhasebeciler: Uzmanlar, muhasebecilerin işlerinin ChatGPT nedeniyle risk altında olabileceğini söylüyor. Toronto Üniversitesi İletişim, Kültür, Bilgi ve Teknoloji Enstitüsü’nde doçent olan Brett Caraway özellikle “entelektüel emeğin” tehdit altında olabileceğini söylüyor.