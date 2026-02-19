Yeni yapay zeka dil modeli günlük 60 milyondan fazla isteğe yanıt verebilecek

Teknoloji dünyasının profesyonellerini bir araya getiren AI/ML Summit, Trendyol tarafından geliştirilen otonom sistemlerin ve yapay zeka çözümlerinin ulaştığı devasa boyutları ortaya koydu. Zirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri olan yerli büyük dil modeli, e-ticaret süreçlerinde 7 farklı versiyonuyla hizmet vererek satıcıların onlarca dilde ürün açıklaması oluşturmasını ve müşteri sorularını anında çevirmesini sağlıyor. Günlük 60 milyondan fazla isteğe yanıt verebilen bu sistem, dil bariyerlerini ortadan kaldırarak ticareti dijital bir evrensel dile kavuşturuyor.

YAPAY ZEKA AJANLARI YAZILIM ÜRETİYOR

Operasyonel süreçlerin ötesinde, yazılım dünyasında da otonom bir devrim yaşanıyor. Geliştirilen yapay zeka ajanları, son altı ayda 4 binden fazla yazılım görevini otonom olarak tamamlayıp canlı sisteme aldı. İnsan ölçeğinin çok ötesindeki veri trafiğini yöneten algoritmalar, günde 500 milyondan fazla tahmin ve otomatik karar üreterek dijital yolculuğu uçtan uca yönetiyor. Bu teknolojik dönüşüm, yazılım geliştirme süreçlerinde teslim süresini 9 kat hızlandırmış durumda.

E-İHRACATTA STRATEJİK KALDIRAÇ

Yapay zeka, yerli üretici ve KOBİ’lerin dünya pazarındaki en büyük stratejik gücü haline geldi. AI tabanlı eşleştirme algoritmaları sayesinde uluslararası pazarlarda ürün listeleme süreçleri yüzde 60 hızlanırken, lojistik süreçlerde sağlanan yüzde 20’lik verimlilik artışı teslimat sürelerini kısalttı. Trendyol mühendislik mutfağının geliştirdiği bu otonom yapılar, yerli satıcının küresel arenada daha çevik ve rekabetçi olmasını sağlıyor.

Sektör paydaşlarının yoğun katılımıyla gerçekleşen zirve, önümüzdeki dönemde de düzenli olarak devam ederek teknoloji ekosistemi ile olan iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.