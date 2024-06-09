Yılın yemek fotoğrafları belli oldu
Çinli fotoğrafçı Zhonghua Yang, çektiği Kırmızı Fasulye Ezmesi Topları fotoğrafıyla 2024 Pink Lady Yılın Yemek Fotoğrafçısı yarışmasında büyük ödülü kazandı.
Çinli fotoğrafçı Zhonghua Yang, çektiği Kırmızı Fasulye Ezmesi Topları fotoğrafıyla 2024 Pink Lady Yılın Yemek Fotoğrafçısı yarışmasında büyük ödülü kazandı.
"Champagne Taittinger Kutlama Yiyecekleri" kategorisinde birinci olan fotoğraf, Çin Yeni Yılı hazırlıkları sırasında Zhejiang'ın Xiangshan kırsal bölgesinde çekildi.
Bu kutlamalarda kırmızı fasulye topları, buharda pişirilmiş pirinç kekleri ve glütenli pirinç pastası gibi yemekler hazırlanıyor.
Pink Lady yarışmasının kurucusu Caroline Kenyon, fotoğrafı "mükemmel" ve "ışık, gölge, gizem ve dokunaklılıkla dolu bir görüntü" olarak nitelendirdi.
Kazanan fotoğraflar şöyle:
Lynne Kennedy, İskoçya
Matteo Alberti, Japonya
Barbora Baretic, İngiltere
Otel Sanatı Kategorisi: Tailai Obrien, Avustralya
Fotoğraf: Max Jowitt, Stilist: Rosie French, İngiltere
Natnattcha Chaturapitamorn, Tayland
Kishore Das, Hindistan
Fotoğraf: Ming Tang-Evans, Stilist: Tarunima Sinha, İngiltere
Azim Khan Ronnie, Fransa
William Dewhurst, İngiltere
Bu yıl yarışmaya 65'ten fazla ülkeden binlerce fotoğraf gönderildi.
Başvuruları değerlendiren jüri, yemek fotoğrafçısı David Loftus'un başkanlığında Guardian News & Media'nın fotoğraf şefi Fiona Shields ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın kıdemli fotoğrafçısı ve fotoğraf editörü Rein Skullerud'dan oluştu.
Finale kalan tüm fotoğrafların yer aldığı sergi 5-9 Haziran tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'daki Mall Galleries'de görülebilir.
Tüm fotoğraflar telif hakkına tabiidir. Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024.
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