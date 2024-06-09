Yılın yemek fotoğrafları belli oldu

Yayınlanma: 09.06.2024 - 13:44

Güncelleme: 09.06.2024 - 13:44

Çinli fotoğrafçı Zhonghua Yang, çektiği Kırmızı Fasulye Ezmesi Topları fotoğrafıyla 2024 Pink Lady Yılın Yemek Fotoğrafçısı yarışmasında büyük ödülü kazandı.

"Champagne Taittinger Kutlama Yiyecekleri" kategorisinde birinci olan fotoğraf, Çin Yeni Yılı hazırlıkları sırasında Zhejiang'ın Xiangshan kırsal bölgesinde çekildi.

Zhonghua Yang Çin Yeni Yılı için hazırlanan dim sumlar

Bu kutlamalarda kırmızı fasulye topları, buharda pişirilmiş pirinç kekleri ve glütenli pirinç pastası gibi yemekler hazırlanıyor.

Pink Lady yarışmasının kurucusu Caroline Kenyon, fotoğrafı "mükemmel" ve "ışık, gölge, gizem ve dokunaklılıkla dolu bir görüntü" olarak nitelendirdi.

Kazanan fotoğraflar şöyle:

Lynne Kennedy, İskoçya

Lynne Kennedy

Matteo Alberti, Japonya

Matteo Alberti

Barbora Baretic, İngiltere

Barbora Baretic

Otel Sanatı Kategorisi: Tailai Obrien, Avustralya

Tailai Obrien

Fotoğraf: Max Jowitt, Stilist: Rosie French, İngiltere

Max Jowitt/Rosie French

Natnattcha Chaturapitamorn, Tayland

Natnattcha Chaturapitamorn

Kishore Das, Hindistan

Kishore Das

Fotoğraf: Ming Tang-Evans, Stilist: Tarunima Sinha, İngiltere

Ming Tang-Evans/Tarunima Sinha

Azim Khan Ronnie, Fransa

Azim Khan Ronnie

William Dewhurst, İngiltere

William Dewhurst

Bu yıl yarışmaya 65'ten fazla ülkeden binlerce fotoğraf gönderildi.

Başvuruları değerlendiren jüri, yemek fotoğrafçısı David Loftus'un başkanlığında Guardian News & Media'nın fotoğraf şefi Fiona Shields ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın kıdemli fotoğrafçısı ve fotoğraf editörü Rein Skullerud'dan oluştu.

Finale kalan tüm fotoğrafların yer aldığı sergi 5-9 Haziran tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'daki Mall Galleries'de görülebilir.

Tüm fotoğraflar telif hakkına tabiidir. Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024.