Yoğurt tüketimi bağırsak kanseri riskini azaltabilir mi?

Harvard Üniversitesi ve Mass General Brigham öncülüğünde yapılan yeni bir araştırmaya göre, haftada iki veya daha fazla kez yoğurt yemenin kolon kanseri riskini düşürebileceği öne sürüldü.

Yoğurt tüketimi bağırsak kanseri riskini azaltabilir mi?
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DHA
Yayınlanma: 30.03.2025 - 00:23

Yoğurdun, bağırsaktaki faydalı bakterileri destekleyerek özellikle agresif kolorektal kanser türlerine karşı koruyucu bir etki sağladığı belirtildi.

Uzmanlar, yoğurdun içerdiği probiyotiklerin bağırsak mikrobiyomunu olumlu yönde değiştirdiğini ve kanser gelişimini önleyebileceğini vurguladı.

Çalışmaların devam ettiğini belirten araştırmacılar, sağlıklı beslenmenin kanser riskini azaltmada kilit rol oynadığını söyledi.

Daha önceki araştırmalarda da bu konuya değinilmişti. Araştırmacılara göre haftada iki veya daha fazla porsiyon yoğurt tüketen bireylerde bağırsak kanseri görülme riski yüzde 20 oranında daha düşük çıktı.


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