Araştırma: Yoğurt, kanser riskini düşürüyor

Yayınlanma: 15.02.2025 - 13:50

Güncelleme: 15.02.2025 - 13:50

Kolorektal kanser, özellikle genç yaş gruplarında hızla yaygınlaşan ciddi bir sağlık sorunu haline geldi. Uzmanlar, bu artışın arkasında aşırı işlenmiş gıdalar, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, obezite ve fiziksel aktivite eksikliğinin olabileceğini belirtiyor.

Araştırmalar, bağırsaklardaki bakteri dengesinin kanser gelişimiyle doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle Bifidobacterium türü bakterilerin belirli tümörlerle bağlantılı olduğu tespit edildi.

Kolorektal kanser hastalarının yaklaşık %30’unda tümör dokularında Bifidobacterium bulunduğu belirlendi.

YOĞURT TÜKETİMİ VE KANSER RİSKİ

Araştırmacılar, Hemşirelerin Sağlık Çalışması ve Sağlık Profesyonelleri Takip Çalışması kapsamında yaklaşık 150 bin kişinin uzun yıllara dayanan beslenme alışkanlıklarını analiz etti.

Bu kapsamlı veriler, yoğurt tüketimi ile bağırsak kanseri riski arasındaki bağlantıyı detaylı bir şekilde değerlendirmeye olanak sağladı. Çalışma sonuçlarına göre:

Haftada iki veya daha fazla porsiyon yoğurt tüketen bireylerde bağırsak kanseri görülme riski %20 oranında daha düşük çıktı.

Özellikle Bifidobacterium-pozitif proksimal kolon kanseri vakalarının daha az görüldüğü tespit edildi.

Yoğurt, belirli tümör alt grupları üzerinde antitümör etkisi gösterebilecek potansiyel bir besin olarak değerlendirildi.

KANSERİ ÖNLEYİCİ BİR BESİN OLABİLİR Mİ?

Çalışmayı yürüten araştırmacılar, yoğurdun sadece sağlıklı bir besin olmadığını, aynı zamanda potansiyel bir kanser önleyici müdahale aracı olabileceğini vurguladı.

Ancak bilim insanları, kesin sonuçlar çıkarmadan önce daha geniş popülasyonlar üzerinde daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor. Kanserin bağırsak bakterileriyle nasıl etkileşime girdiğini tam olarak anlamak için mekanizmaların daha detaylı incelenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Araştırma sonuçları, yoğurdun bağırsak sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini bir kez daha doğruluyor. Düzenli tüketildiğinde, bağırsak florasını dengede tutarak kanser riskini azaltma potansiyeline sahip olabilir.

Bilim insanları, yoğurdun sağlıklı bir diyetin önemli bir parçası olabileceğini vurgularken, kesin sonuçlara ulaşmak için daha fazla bilimsel çalışma yapılması gerektiğini de ekliyor.