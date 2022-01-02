Yörüngedeki astronotlar Çinli gençlerin yeni yılını kutlayacak

02 Ocak 2022 Pazar, 00:00

Katılımcılar ekim ayında Tiangong'a giriş yapan Shenzhou-13 uzay aracı mürettebatı Zhai Zhigang, Wang Yaping ve Ye Guangfu ile yörüngedeki yaşamları hakkında konuşacak ve dış uzaydan yeni yıl kutlamalarını kabul edecek.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi (SAR) hükümeti, Makao SAR hükümeti, Hong Kong SAR ve Makao SAR'daki Merkezi Halk Hükümeti İrtibat Ofisi, Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi ve Çin Medya Grubu tarafından birlikte düzenlenen etkinlik, Çin Medya Grubu tarafından canlı yayınlanacak.

Çin, Shenzhou-13 uzay aracını 16 Ekim'de uzaya fırlattı. İstasyondaki astronotlar, ülkenin bu en uzun mürettebatlı görevinde altı ay yörüngede kalacaklar.