MHP’li Erbaş’tan Isparta’daki Atatürk skandalına tepki: ‘Kurucu iradeye uzanan dil kabul edilemez’

Isparta Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi’nde görev yapan bir edebiyat öğretmeninin, öğrencinin elindeki Nutuk için “Kaldır o elindeki İngiliz Kemalin kitabını” dediği iddiası kamuoyundan büyük tepki toplamış, öğretmenin başka bir okula görevlendirildiği öğrenilmişti. TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye çıkan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, konuyu yeniden gündeme taşıdı. Erbaş, söz konusu olayın sıradan bir disiplin meselesi olarak geçiştirilemeyeceğini vurgulayarak, yaşananların Cumhuriyet’in kurucu değerlerini hedef aldığını söyledi.

‘CUMHURİYETİ HEDEF ALMAKTADIR’

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik sözlerin kabul edilemez olduğunu belirten Erbaş, “Atatürk’e yapılan saldırılar, yalnızca bir tarihsel şahsiyeti değil, bu ülkenin bağımsızlık mücadelesini, kurucu iradesini ve Cumhuriyet’i hedef almaktadır” ifadelerini kullandı. Erbaş, Atatürk’ün bu ülkenin var oluş mücadelesinin simgesi olduğunu hatırlatarak, onun üzerinden yürütülen tartışmaların bilinçli bir ideolojik yönlendirme içerdiğini savundu.

‘CAYDIRICI TUTUM ALINMALI’

Isparta’daki olayın bir okulda yaşanmış olmasının vahametini artırdığını belirten Erbaş, özellikle eğitim camiasında Atatürk karşıtı söylemlerin yer bulmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Erbaş, “Cumhuriyetin kurucu değerleriyle sorunu olan bir anlayışın, çocuklarımıza ve gençlerimize temas etmesi asla kabul edilemez” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunan Erbaş, benzer olaylara karşı net, açık ve caydırıcı bir tutum alınması gerektiğini vurguladı. Erbaş, bu tür söylemlere karşı sessiz kalınmasının, sorunun yaygınlaşmasına zemin hazırlayacağını ifade etti.

‘BU MESELE SİYASET ÜSTÜDÜR’

Konunun parti tartışmalarının ötesinde olduğunu söyleyen Erbaş, Atatürk’e yönelik saldırıların karşısında herkesin ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini belirtti. “Bu mesele siyaset üstüdür” diyen Erbaş, Cumhuriyet’in temel değerlerinin tartışmaya açılmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.