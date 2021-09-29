YouTube aşı karşıtı tüm videoları yasaklama kararı aldı

29 Eylül 2021 Çarşamba, 16:44

Reuters'ın Washington Post'a dayandırdığı habere göre, video paylaşım sitesi aşı karşıtı içeriklerin tümünü yasaklama kararı aldı.

Pandemi dönemindeki aşı karşıtlığının yanı sıra kızamık ve su çiçeği gibi diğer aşıları hedef alan içeriklere de izin verilmeyecek.

AKTİVİSTLERİ DE YASAKLAMA KARARI

YouTube'un Küresel Güven ve Güvenlik Başkan Yardımcısı Matt Halprin'e atıfta bulunulan haberde, birkaç kanalı kapatarak önde gelen aşı karşıtı aktivistleri de yasaklama kararı alındı.