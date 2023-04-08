YouTube Music'e canlı şarkı sözleri geliyor

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 11:30

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 11:30

YouTube Music tarafı için getirilen canlı şarkı sözleri özelliği Android kullanıcıları için kullanıma sunuldu.

Bildiğiniz üzere bu yıllardır kullanıcılar tarafından isteniyor ve bekleniyordu. Geç kalındığı düşünülen ancak geç olsa da sunulmaya başlanan özellik, şarkı sözlerini gerçek zamanlı olarak görüntülemenizi sağlayan özelliği kullanıma sunmaya başladı.

ŞARKI SÖZLERİNİ CANLI OLARAK TAKİP ETMEYE OLANAK SAĞLIYOR

Müzik uygulamalarında aktif olarak kullanılan şarkı sözleri özelliğine benzer şekilde şarkı ilerlerken, sözler aşağıya kayarak kalın bir şekilde görülecek.

Bir Reddit kullanıcının paylaştığı ekran görüntüsünde özelliğin Spotify'da yer alan şekline benzer olabileceğini ortaya çıkartıyor.